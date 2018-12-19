Держдума ввела штрафи за втягнення підлітків у несанкціоновані протести

Державна дума Росії прийняла в третьому – остаточному – читанні законопроект про покарання за втягнення неповнолітніх у несанкціоновані акції протесту.

Згідно із законом, статтю 20.2 Адміністративного кодексу доповнять частиною – “Втягнення неповнолітнього у участь у несанкціонованих зборах, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування, якщо ця дія не містить кримінально караного діяння”.

Організаторам акцій, які закликають до участі неповнолітніх, загрожує штраф до 50 тисяч рублів і арешт до 15 діб. Посадових осіб будуть штрафувати на 50-100 тисяч рублів, а юридичних осіб – на 250-500 тисяч рублів.

Законопроект внесли в Думу після антикорупційних мітингів Олексія Навального, в яких, за оцінками спостерігачів, брало участь багато підлітків.

“Ми не можемо залишати безкарними дії тих, хто підбиває нашу молодь, наших дітей здійснювати протиправні дії, порушувати закон”, – заявив один з авторів законопроекту, єдинорос Євген Ревенко. Він зауважив, що закон не спрямований проти батьків, а також дозволяє брати участь у заходах, які узгоджені за законом.

Також Держдума прийняла у другому читанні законопроект про пом’якшення першої частини 282-ї статті кримінального кодексу. Відповідно до законопроекту, відповідальність за екстремізм в інтернеті та ЗМІ буде наступати тільки в тому випадку, якщо це порушення буде відбуватися більше одного разу протягом року. За первинне порушення пропонується карати за Кодексом про адміністративні правопорушення: штрафом від 10 до 20 тисяч рублів або до 100 годин обов’язкових робіт, або арештом на строк до 15 діб. На юридичну особу за розпалювання ненависті накладуть штраф від 50 до 500 тисяч рублів.