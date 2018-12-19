У Латвії опублікують повну базу даних КДБ

Вона була захоплена в 1991 році.



У Латвії оприлюднять повну базу даних КДБ, захоплену 1991 року під час розпаду СРСР після набрання чинності відповідних урядових постанов.

“Зацікавлені сторони зможуть отримати доступ до імен колишніх агентів КДБ, розміщених в інтернеті”, – йдеться в повідомленні.

Документи будуть опубліковані в оригінальному вигляді, більшість з них російською мовою і написані від руки. Точна дата публікації поки невідома.

Буде оприлюднена картотека агентури КДБ в алфавітному порядку – 10 тис. 612 карт. Є також картотека статистичного обліку агентури КДБ (4141 картка). У ній все ті ж імена, що і в алфавітній картотеці, але згруповані за належністю структурних одиниць Комітету держбезпеки. Цей архів в радянський час використовували для підготовки звітності.

Також у Латвії опублікують картотеку “позаштатних оперативних співробітників КДБ” – осіб, які на громадських засадах надавали чекістам “допомога в контррозвідувальної діяльності на транспортних, промислових об’єктах, а також окремих закладах Міноборони”. У цьому архіві знаходиться 75 карток. Позаштатним агентам не давали позивних, а створювали абревіатуру з перших літер імені, прізвища та по батькові.