Трамп обіцяє звести на кордоні з Мексикою “красиву” стіну

Крізь стіну можна буде дивитися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що стіна, яку він збирається побудувати на кордоні з Мексикою, буде не бетонної, а виконаної з художньо оформлених сталевих рейок.

Про це Трамп написав у вівторок на своїй сторінці в Twitter.

“Демократи говорять голосно і ясно, що вони не хочуть будувати бетонну стіну, але ми не будуємо бетонну стіну, ми зробимо її з художньо оформлених сталевих рейок, щоб ви могли легко бачити крізь неї”, – зазначив американський президент.

За його словами, це буде “красиво” і “забезпечить країні безпеку, якої заслуговують наші громадяни”.

Раніше лідер демократичної фракції в палаті представників Ненсі Пелосі відкинула ідею оплати зведення прикордонної стіни на мексиканському кордоні. За її словами, більшість демократів вважають стіну “аморальною, неефективною і дорогої”.