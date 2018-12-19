Депутатів не будуть позбавляти мандата за брехню про доходи

Держдума прийняла у другому читанні законопроект про відповідальність депутатів Держдуми і членів ради федерації за корупційні порушення, передає кореспондент «Росбалта».

Законопроект зобов’язує парламентаріїв повідомляти про виникнення особистої зацікавленості, яка може призвести до конфлікту інтересів. Також накладаються інші заборони, серед яких — обов’язок здавати дорогі подарунки, виїжджати за кордон за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, крім службових відряджень, відкривати рахунки і внески за кордоном, передавати в довірче управління цінні папери, акції і т. д.

У разі ж вчинення корупційних порушень, в тому числі подання завідомо недостовірних або неповних відомостей про майно, доходи та витрати, пропонується виносити парламентарію попередження або звільняти його від посади без припинення повноважень (крім рядового членства в комітетах). Інформація про попередження буде публікуватися в «Парламентській газеті» та на офіційних сайтах обох палат парламенту.

Тим часом раніше в Генпрокуратурі заявили, що у Росії зареєстрували більше випадків дачі та одержання хабарів.

«У цьому році на 9% зросла кількість виявлених випадків отримання хабара і більш ніж на 2% — дачі», — заявив заступник начальника управління Генпрокуратури з нагляду за виконанням законодавства про протидію корупції Аслан Юсуфов.

Також, за його словами, за 2017 рік у зв’язку із втратою довіри з ініціативи прокурорів були звільнені понад 1 тис. посадових осіб, за дев’ять місяців 2018 року — понад 900.