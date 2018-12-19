Завдання козакам – на “Білий Дім”

Фото факт – Отаман Сергій Цапенко. єдиний кого пускають в Білий Дім США і Конгрес США з холодною зброєю. Це найвища ступінь довіри до нашим козакам а Америці, навіть сенатори США і дипломати не удостоєні такої честі.

Верховний Отаман Південної та Північної Америки козачий генерал Цапенко Сергій Володимирович і Генрі Альфред Кіссінджер – впливовий політик США, держсекретар і радник з національної безпеки президента Ніксона на прийомі в Білому Домі США.

Коли в міжнародних відносинах спостерігається найтяжчу кризу, виходи з цієї кризи допомагають шукати козаки, і в цьому контексті народна дипломатія — найважливіший інструмент.

Президент Росії Володимир Путін дав наказ розвивати народну дипломатію, сказавши, що зараз це надзвичайно важливо.

«Для ІНО (Іноземний Відділ Козачої Котрразведки) це один з пріоритетних напрямків, і ми дуже раді, що козаки, які проживають за Кордоном, надають нам всебічну підтримку», — розповідає Геннадій Петрович Ковальов, Керівник Служби Козачої Конттразведки, Заступник Голови Ради Отаманів Росії.

на фото Геннадій Ковальов, Керівник Служби Контррозвідки Козачої

Геннадій Петрович, хіба можуть поєднуватися поняття контррозвідка і “народна дипломатія”?

-Ну по-перше, контррозвідка козача, тобто ми жодною мірою не займаємося контррозвідкою, на території інших держав, а тільки всередині козацьких спільнот.

Рішення про створення ІНО (Іноземного Відділу) було прийнято Радою Отаманів Росії, у зв’язку з тим, що діяльність казачих товариств за Кордоном була визнана незадовільною.

Перед керівництвом ІНО були поставлені три завдання:

-Встановити і підтримувати якомога ширші зв’язки з козаками Зарубіжжя.

-Проводити діяльність, яка сприяє підвищенню авторитету козаків За кордоном.

-Ініціювати і розвивати громадську і політичну діяльність для надання міжнародного політичного визнання казачих громад як значущого соціального чинника в місцях їх проживання.

Своїм резидентам За кордоном, ми забороняємо займатися збором власне розвідувальної інформації або антидержавною діяльністю в місці проживання. Більш того козаки , де б вони не проживали повинні бути гарантами порядку, на яких може спиратися держава, підданими якого вони є. Тільки при цій умові вони дійсно будуть Послами Світу свого козацького народу і Батьківщини, до яких будуть прислухатися політики найвищого рангу.

Висока ефективність діяльності ІНО Козачої Контррозвідки підтвердила, що створення цієї служби було виправданим.

Багато питань які офіційними дипломатичними методами не завжди можна вирішити, неофіційними дружніми контактами можуть бути реешены або у всякому разі прощупаться грунт, знайдені точки дотику для последующеего рішення офіційними, дипломатичними контактами.

Геннадій Петрович, в яких країнах вам вдалося досигнуть результатів, а де ви вважаєте роботу ІНО недостатньою?

Особливо хочеться відзначити чудову роботу на ниві народної дипломатії, Верховного Отамана Південної і Північної Америки, козачого генерала Цапенко Сергія Володимировича, йому вдалося встановити чудові стосунки з багатьма високопоставленими політиками США.

Це дуже правильний вектор роботи.

Завдяки нашим зусиллям , ми повернули в потрібне русло отамана Захарова, який у свій час розгорнув бурхливу антиросійську діяльність за Кордоном.

А у Франції, напримар. в результаті деструктивної діяльності деяких колишніх співвітчизників, мимикрирующих під представників козацтва, робота з негативним вектором.

ІНО доведеться з нуля налагоджувати відносини з місцевими елітами і політичним колами. Тут звичайно основні упущення не з нашого боку, а з боку Мзс, який замість того, щоб направляти колишніх співвітчизників на розширення контактів з політиками Франції, замкнув їх на себе і зробив ставку на відвертих пройдисвітів, що і призвело до того, що в заворушеннях у Франції намагаються знайти російський слід.

Підтримання міжнаціональної злагоди та народна дипломатія в Росії мають тисячолітню історію і є невід’ємною частиною козацького національного коду, це наше досягнення і наша гордість. Тому саме Росія, як провідна держава у всьому світі в цьому напрямку, може просувати свій досвід щодо гармонізації міжконфесійних і міжетнічних відносин.

Геннадій Петрович, а скільки козаків проживає за Кордоном?

За нашими підрахунками, це близько двох мільйонів чоловік, які є унікальними носіями культурної і мовної спадщини козаків.

Наша робота щодо збереження мови, культури і традицій переросла і в налагодження економічних зв’язків між країнами.

В умовах «нового світового порядку» народна дипломатія стає одним з основних чинників міжнародних відносин.

Сьогодні козацькі рухи стали невід’ємною частиною народної дипломатії на пострадянському просторі.

Ми намагаємося щоб козачі організації за кордоном, отримували статус міжнародних некомерційних організацій (МНО).

Як відомо, згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 23 травня 1968 р. № 1296 (XIV), МНО є будь-яка міжнародна організація, не заснована на підставі міжурядової угоди. Основні ознаки MHO:

1) відсутність мети отримання прибутку;

2) визнання принаймні однією державою або наявність консультативного статусу при міжнародних міжурядових організаціях отримання грошових коштів більш ніж з однієї країни;

3) здійснення діяльності по крайней мере в двох державах;

4) створення на основі установчого акта.

Дипломатія, як відомо, це просування інтересів країни не силовим шляхом, а шляхом, як тепер кажуть, “м’якого тиску”. Тому концепція “народної дипломатії” і реалізується розвиненими країнами в якості одного з елементів “м’якої сили”. Власне, тому на розвиток наукової дипломатії в цих країнах виділяються значні фінансові кошти, виявляється серйозна державна підтримка. У ряді країн навіть створена посада радник міністра закордонних справ народної дипломатії.

Ми вже більше 70 років доводимо, що не хочемо війни, ми надсилаємо Великий театр, филармонические оркестри і думаємо, що цим щось доводимо.

Але такі акції лише показують, що у нас є талановиті люди, які вміють добре грати, писати картини. Народна дипломатія – це наші спільні громадські проекти на території США, Чехії, Франції, Греції і будь-якої іншої країни. Це спільне спілкування. На прикладі фонду “Спадщина”, на грецькому острові Лемнос ми проводимо збори молодіжного табору для кадетів козацьких корпусів. Дванадцять років вже ми спілкуємося населенням острова. Маленькі хлопчики і дівчатка, яких ми привозимо, спілкуються з гарнізоном країни НАТО. У них спільні зустрічі, ігри. Це вже народна дипломатія. І держава повинна допомагати таким організаціям і проектам.

Геннадій Петрович, яка допомога потрібна потрібна Іноземного Відділу (ІНВ)Козачої Контррозвідки?

В матеріальних ресурсах ми особливо не потребуємо, так як серед козаків за Кордоном досить заможних людей і бізнесменів, які не шкодують коштів на козацтво.

Нам потрібні люди, спеціально підготовлені до особливого виду політичної діяльності – гуманітарного співробітництва. У Вузах за Кордоном, таких фахівців не готують, нам доводиться самим вчити їх з нуля. Відомо ж, що всі ті потреби, які неможливо перекрити фінансовими ресурсами, можливо перекрити тільки якісними людськими ресурсами. Тому ми провели ротацію кадрів у центральному апараті ІНО. Прийшли нові, цікаві люди, зі своїми ідеями та пропозиціями, зі своїм досвідом. При цьому змогли зберегти кістяк досвідчених співробітників. Зараз ведемо кадрову роботу з представництвами, але козаків здатних на таку роботу , нам гостро не вистачає.

Геннадій Петрович на завершення нашої бесіди, резюмируйте, що таке народна дипломатія у вашому розумінні?

Під народною дипломатією в широкому сенсі цього слова розуміється історично безперервний процес спілкування, взаємного пізнання народів, взаємовпливу та взаємозбагачення культур.

Народна дипломатія — найважливіший інструмент виходу з кризи міжнародних відносин.

Валерій Розанов Координатор ЦФО по роботі козацтва зі ЗМІ

Отаман Сергій Цапеко і митрополит Кирило

Отаман Цапенко і генерал ФСК Геннадій Ковальов