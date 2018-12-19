У Туреччині майже 2 тисячі людей отримали довічний термін

Йдуть суди після спроби вчинити переворот.



За спробу військового перевороту в Туреччині на довічний термін ув’язнення були засуджені 1934 людина. Про це повідомляє Trend.

Повідомляється, що після спроби військового перевороту в 2016 році було проведено 289 судових справ, 239 з яких завершилися.

Згідно з даними ЗМІ, в цілому за спробу військового перевороту було засуджено 3057 осіб.

В рамках боротьби з терористичним рухом «FETO» ЗС Туреччини були звільнені 15 153 осіб.

Нагадаємо, що Фетхуллах Гюлен і його прихильники руху «FETO» звинувачуються в спробі військового перевороту в Туреччині.

У ніч на 16 липня 2016 року в Туреччині група повстанців зробила спробу військового перевороту. Основне протистояння розгорнулося в Анкарі та Стамбулі. Загинуло понад 250 турецьких громадян, понад двох тисяч осіб отримали поранення, заколот був пригнічений.