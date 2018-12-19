У Мексиці лікарі дитячої лікарні взяли в заручники дружину губернатора

Медики вимагають зарплат.



Працівники дитячої лікарні в місті Вільяермоса мексиканського штату Табаско, вимагають виплат заборгованостей по зарплаті, у вівторок захопили в заручники дружину губернатора Артуро Нуньєса.

Як повідомляє портал Універсальний, Березня Лілія Лопес, яка очолює місцеву систему інтегрального розвитку сім’ї, провела в заручниках у лікарів більше шести годин. Вона була звільнена силами місцевої поліції. Жінка не постраждала.

Протестувальники також намагалися перевернути дві машини прокуратури і розбили в них скла, уточнює Universal.