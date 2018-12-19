Компанії з оточення Жванії продовжили ліцензію на частоти для 5G

Компанії «Аеро Телеком», пов’язаної з колишнім народним депутатои Давидом Жванією, продовжили ексклюзивну ліцензію на радіочастоти в діапазоні 3,6-3,7 ГГц по всій Україні. Рішення прийняла Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації терміном на п’ять років – з 2020 по 2025 рік, повідомляє Liga.net.

Саму ліцензію отримала Аеро Телеком» у 2010 році на общенациональую смугу в 100 МГц. Компанія платить за спектр рентну плату в розмірі 124 тисячі грн на місяць.

«Спектр, ліцензія на який є в української компанії, в Європі в найближчому майбутньому будуть використовувати для запуску зв’язку стандарту 5G», – зазначають журналісти.

За даними ЗМІ, «Аеро Телеком» оформлена на Олександра Старовойта та Ігоря Керезя. Саме останнього і пов’язують зі Жванією, зокрема обидва були акціонерами ліквідованого «Діамантбанку».

Раніше SKELET-info повідомляв, що заборгованість «Діамантбанк», яким володіють Давид Жванія та Микола Мартиненко, досягла 631,5 млн. гривень: цьому посприяло одноразове збільшення боргу на 230,3 млн гривень.