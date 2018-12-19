У Нігерії українця звільнили з полону піратів

На борту захопленого корабля знаходилися 11 осіб.



З полону нігерійських піратів звільнений екіпаж судна Pomerania Sky, серед одинадцяти членів якого були вісім поляків, два філіппінця і українець. Про це повідомляє МЗС Польщі.

“Члени екіпажу корабля Pomerania Sky, які були викрадені в кінці жовтня 2018 року біля узбережжя Нігерії, звільнені. Всі моряки … знаходяться в безпечному місці і чекають на повернення в свої сім’ї “, – йдеться в повідомленні.

У польському Мзс подякували судновласника і радників за професійне ведення складного справи, а також подякували владі Нігерії.

У польському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що це п’яте викрадення поляків в Гвінейській затоці біля берегів Африки з 2013 року.

МЗС Польщі також закликав моряків, щоб вони перед працевлаштуванням на кораблі в небезпечному регіоні завжди перевіряли, чи має судновласник відповідну страховку.