Повінь – зміна системи

Menu
Close

У США померла відома актриса і режисер

19.12.2018

В США умерла известная актриса и режиссерВона зняла фільм “Великий” з Томом Хенксом

Американська актриса і режисер Пенні Маршалл, яка створила фільми Пробудження і Великий, померла на 76 році життя. Причиною смерті стали ускладнення, викликані діабетом. Про це пише TIME.

Кінематографіст пішла з життя, перебуваючи у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Найбільш відомим фільмом Маршалл стала стрічка Пробудження з Робертом Де Ніро в головній ролі. Крім того, глядачі дуже полюбили її мелодраму Великий 1988 року, в якій головну роль виконав Том Хенкс.

Також на її рахунку фільми Людина епохи Відродження, Сильна жінка і інші.

Читайте також:   У Латвії закликали противників перекладу російських шкіл на латиську їхати в Росію
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *