У США померла відома актриса і режисер

Вона зняла фільм “Великий” з Томом Хенксом



Американська актриса і режисер Пенні Маршалл, яка створила фільми Пробудження і Великий, померла на 76 році життя. Причиною смерті стали ускладнення, викликані діабетом. Про це пише TIME.

Кінематографіст пішла з життя, перебуваючи у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Найбільш відомим фільмом Маршалл стала стрічка Пробудження з Робертом Де Ніро в головній ролі. Крім того, глядачі дуже полюбили її мелодраму Великий 1988 року, в якій головну роль виконав Том Хенкс.

Також на її рахунку фільми Людина епохи Відродження, Сильна жінка і інші.