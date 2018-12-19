Україна зважилася на новий позов проти Коломойського

Національний банк України подав у Швейцарії судовий позов проти екс-власника “Приватбанку” Ігоря Коломойського.

Як повідомляє прес-служба НБУ, сума позовних вимог у Першу інстанцію Суду Республіки і Кантону Женеви становить 6,64 млрд грн. Як зазначено, позов поданий за місцем проживання Коломойського з метою заборгованості як з фінансового поручителя НБУ за особистим поруками, наданими в 2016 році п’яти договорами про надання кредитів рефінансування банку.

НБУ пояснив, що відповідно до вимог швейцарського законодавства подача позову є наступним етапом судового розгляду проти Коломойського, розпочатого у червні.

“Швейцарська система правосуддя перед подачею позову передбачає необхідність подання судової претензії, з якою Національний банк звернувся ще на початку червня. Оскільки всі спроби Національного банку врегулювати питання погашення Ігорем Коломойським заборгованості за кредитами рефінансування в досудовому порядку не були успішними, регулятор, на жаль, був змушений подати у встановлений швейцарською системою правосуддя термін, щоб захистити свої законні права та інтереси”, – повідомив начальник управління претензійно-позовної ї роботи Юридичного департаменту Національного банку україни Віктор Григорчук.

В НБУ додали, що для забезпечення виконання Коломойським взятих на себе зобов’язань за особистими зобов’язаннями, на початку червня цього року Національний банк подав в українські суди 147 позовів проти нього і пов’язаних з ним компаній 32 – майнових поручителів.

“Станом на 18 грудня господарські суди вже прийняли 20 рішень на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями Приватбанку на загальну суму 1,2 млрд грн. Національний банк звертає увагу, що 17 з 20 судових рішень, що вступили в законну силу, і по 14 справах виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання”, – йдеться в заяві.