Нова пенсійна реформа: як Гройсман схрестив вужа з їжаком



Ідею з безрозмірними пенсіями навряд чи можна назвати вдалою

Міністерство соціальної політики в розвиток своєї ініціативи стягувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з усієї суми зарплат українців пропонує зняти обмеження на максимальний розмір пенсії, який на сьогодні становить трохи менше 15 тисяч гривень. «Апостроф» розібрався, кілька такий крок доцільний в поточних умовах, і чому його лобіює влада.

Міністр соціальної політики Андрій Рева ініціює скасування ліміту на розмір пенсій. Нагадаємо, що максимальна пенсія в Україні обмежена десятьма розмірами прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який з 1 грудня 2018 року становить 1497 гривень. Відповідно, «максималка» з цього ж часу лімітована 14970 гривнями.