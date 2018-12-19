В Індії леопард потягнув і загриз хлопчика

Тварину забрав сина на очах у матері.



В Індії леопард потягнув трирічного хлопчика прямо з будинку, де він проживав. Тварина прокрався на кухню одного з будинків, схопило маленького Васима Акрама на очах його матері і потягнула його в ліс. Про це пише Times Now.

Пізніше тіло хлопчика було виявлено в лісі. При цьому голова дитини була відокремлена від тулуба.

За словами місцевих жителів, цей інцидент є не першим, і раніше леопард вже вбив двох людей. Однією з жертв нібито став восьмирічна дитина.

На вилов тварини був виділений цілий загін, проте до цього моменту ці спроби не увінчалися успіхом