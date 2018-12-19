211 років в’язниці: в Бразилії подружжя продавали пиріжки з чоловічиною

У справі також брала участь коханка.



Суд у Бразилії засудив до тривалих тюремних термінів тріо канібалів – колишнього професора університету Хорхе Бельтрао Негромонте та Сільвейра, його дружину Ізабель Пірес і коханку Бруну Христину Олівейру.

Трійця, проживає в місті Гараньюнс, заманювала в будинок жінок, нібито пропонуючи їм роботу няні або ж під приводом бесід на релігійні теми. Потім вони вбивали їх, а м’ясо жертв їли самі і робили з нього начинку для пиріжків, які продавали на вулицях, збували в бари і їдальні, а також роздавали сусідам безкоштовно. Як пише Daily Mail, навіть начальник місцевої поліції до свого жаху з’ясував, що не раз їв чоловічину, так як був «фанатом» пиріжків, які продавало моторошне сімейство.

«Чоловічина, як на мене, не відрізняється яловичини. Той же смак і консистенція. Вона не смачніше яловичини, але і не гірше», – розповів так Сільвейра

Були вбиті щонайменше три жінки – у віці 17, 20 і 31 року. Одну з них Хорхе обробив на м’ясо на очах у її півторарічної доньки. А потім нагодував дівчинку плоттю її вбитої матері. Дитини Хорхе і його подільниці забрали собі і виховували, як свого власного.

Бразилець і його спільниці стверджують, що вбивство людей було «очищує світ ритуалом». На одному з допитів Хорхе також заявив, що його змушували це робити Бруна, яка сказала йому, що вона відьма. І що вони з Ізабель просто підкорялися її наказам. Однак, поліцейські знайшли страшну книгу, яку особисто писав професор. У ній він говорив, що чує голоси і одержимий бажанням вбивати жінок.

Слідство у справі канібалів, заарештованих у 2012 році, тривало більше шести років. Як пише New York Post, за вбивство двох жінок Хорхе засудили до тюремного ув’язнення терміном на 71 рік, Бруну – до 71 року і десяти місяців, Ізабель – до 68 років в’язниці.

У 2014 році трійця вбивць була визнана винною у вбивстві ще однієї дівчини. Сільвейра тоді отримав 23 роки в’язниці, а його жінки – по 20.