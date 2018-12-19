Нардеп від «Народного фронту» Ігор Котвицький отримав 1,296 млн грн відсотків від своїх вкладів в російському «Альфа-банку». Про це повідомляє видання «Експрес-онлайн» з посиланням на зміни в майновому стані парламентарія в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За даними видання, на рахунках в «Альфа-банку» у Котвицький лежать 19,033 млн гривень, в «Ощадбанку» – 500 998 євро і $2,5 млн, а в «Ощадбанку» — $8 млн.

Всього в минулому році Котвицький отримав 15,798 млн грн відсотків від вкладів у банках, готівкою нардеп зберігає $1,06 млн і 340 000 євро. Крім того, він задекларував 14 млн грн активів в дорогоцінних (банківських) металів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що скандальну співробітницю Національного банку України Інну Стремилову, яка в 2015 році допомогла вивести за кордон $40 млн в інтересах Котвіцького, відновили на посаді.

Крім того Котвицький вже більше 10 років має $11 млн колишньому заступнику мера Сімферополя Наріману Хаялиеву. У перерахунку на національну валюту за курсом на 31 грудня 2017 року, сума боргу становить понад 308 млн гривень.

SKELET-info

Котвицький отримав більше мільйона гривень відсотків у російському «Альфа-банку» оновлено: Грудень 19, 2018 автором: Redactor