Хакери роками крали дані дипкоммуникаций Євросоюзу

Документи нібито копіювалися і публікувалися на відкритому сайті.



Хакери проникли в мережу дипломатичних комунікацій Європейського Союзу і протягом декількох років мали доступ до повідомлень, якими обмінялися дипломати. Про це у вівторок, 18 грудня, пише The New York Times.

Злом був виявлений компанією з кібербезпеки Area 1.

В одному з повідомлень європейські дипломати описали зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна у Гельсінкі як “успішну”.

В іншій телеграмі, написаної після зустрічі 16 липня, містився детальний звіт та аналіз дискусії між європейськими офіційними особами і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і цитуються його слова про те, що “знущання” Трампа над Пекіном можна порівняти з “боєм з боксу без правил”.

За даними експертів, методи, які хакери застосовували протягом трирічного періоду, нагадували ті, які давно використовуються елітним підрозділом Народно-визвольної армії Китаю. Повідомлення були скопійовані з захищеної мережі і розміщені на відкритому інтернет-сайті, який хакери створили в ході своєї атаки.

“Кіберзлочинці також проникли в мережі ООН, Американської федерації праці – Конгресу виробничих профспілок та міністрів закордонних справ і фінансів по всьому світу”, – йдеться у публікації.