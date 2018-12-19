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У Британії назвали людину року

19.12.2018

В Британии назвали человека годаБізнесмена назвали прапороносцем відкритого суспільства.

Британська газета Financial Times назвала людиною року американського фінансиста Джорджа Сороса.

Видання назвала американського бізнесмена людиною року за підтримку “ліберальної демократії, яка знаходиться в облозі з боку популістів”.

“Його прихильність відкритості, свободи ЗМІ та захист прав людини на протязі довгого часу накликає гнів авторитарних режимів і все більше популістів, що зміцнюють своє становище, особливо в Європі”, – зазначають у ВИДАННІ.

Джордж Сорос – американський трейдер, фінансист, меценат, інвестор, філософ. Прихильник теорії відкритого суспільства і супротивник “ринкового фундаменталізму”. Продовжувач ідей Карла Поппера. Творець мережі благодійних організацій, відомих як “Фонд Сороса”. Член виконавчого комітету International Crisis Group. Американський Forbes в 2018 р. оцінив стан Сороса в $8,3 млрд.

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