Батько військового прокурора служить в прокуратурі «ДНР»

Батько полковника юстиції, військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону Олександра Цупки служить головним військовим прокурором «ДНР» в Донецьку.

Про це пише «Народна правда». Раніше Цупка працював старшим прокурором Донецької прокуратури з нагляду за додержанням законів у військовій сфері.

З початком АТО на Донбасі отримав підвищення і став військовим прокурором. Разом з підвищенням прокурор отримав службову квартиру в Києві площею більше 100 кв. м. Цупка одразу приватизував квартиру. Однак зараз ні на Олександра, ні на його дружину Катерину не зареєстрована нерухомість.

Паралельно з квартирою в столиці прокурор отримав службове житло за місцем роботи площею 72 кв. м. в Білгород-Дністровському. Крім нерухомого майна, прокурор задекларував автомобіль Hyundai Sonata, який купив в квітні 2016 року, але вартість покупки не вказав. На ринку середня ціна такої машини становить 9 тис. доларів, або близько 250 тис. гривень. Відзначається, що річний дохід чиновника менше, ніж вартість іномарки. Крім того, батько військового прокурора В’ячеслав Цупка є начальником слідчого відділу незаконної «головної військової прокуратури» «ДНР».

Незважаючи на це, Цупка-молодший займає посаду, де має доступ до державної таємниці, більше того — в Одеській області, де діє військовий стан. Також у Олександра Цупки є дві рідні молодші сестри Марія та Наталія, які зареєстровані з батьком за однією адресою. Дружина прокурора — Катерина родом з Луганська. На її сторінці в соцмережі «Однокласники» зазначено, що вона продовжує проживати в окупованому Донецьку.