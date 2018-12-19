В Італії чоловіка заарештували за підготовку теракту у Ватикані

Він планував атаку на Ватиканську базиліку.



Італійські правоохоронці заарештували молодого сомалійця, якого підозрюють у підготовці теракту у Ватиканській базиліці святого Петра.

За наявною інформацією, заарештований, якому близько 20-ти років, є адептом сомалійського філії «ІГ».

Африканець був затриманий 13 грудня на півдні Італії.

Поліція вийшла на його слід, прослуховуючи телефонні розмови. В одній з перехоплених розмов юнак розповів, що планує влаштувати на Різдво вибух «у найбільшої церкви» – за версією слідства, він мав на увазі собор святого Петра. Будучи центром Католицької Церкви,

Ватикан часто згадується серед об’єктів, удар по яким хочуть завдати радикальні ісламісти.

Кілька років тому був посилений контроль біля входу на площу святого Петра і у Ватиканську базиліку – особливо в ті години, коли там звершує богослужіння або проводить аудієнції Папа.