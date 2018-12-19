Тіло відомої співачки знайшли на дні Дунаю

Сталося це в Румунії.



У Румунії загинула популярна поп-співачка Анка Поп. Вона померла в результаті ДТП, коли не впоравшись з керуванням, вона впала на автомобілі в річку Дунай. Тіло молодої жінки було знайдено на дні дайверами. Про це пише Express.

Поліція почала розшукувати артистку після того, як сестра заявила в правоохоронні органи про її зникнення. На момент смерті Анке Поп було 34 роки.

Артистка разом з родиною емігрувала до Канади в 1987 році, проте пізніше повернулася.

У 2017 вийшов дебютний альбом виконавиці під назвою Anca Pop.

Співачка була також відома по співпраці з музикантом Гораном Бреговичем.