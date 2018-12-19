Чому Україна залишається найбіднішою країною на континенті?

У 2019 році Кабмін і НБУ будуть гнатися одразу за двома зайцями, а саме: підтримувати в гривні бюджетний аспект, з іншого боку, — соціальний.

В останні роки кожен раз двигуном ослаблення гривні ставав державний бюджет, як і зараз в очікуванні швидкого настання 2019 року. І знову перед Кабміном і Верховною Радою буде стояти та ж сама, що і в попередні роки, основна задача – або скорочувати витрати, або збільшувати доходи.

Це при тому, як заявив Глава Нацбанку Яків Смолій, що протягом 2019-2020 років Україні ще належить виплатити до 12 млрд. дол. США за зовнішнім державним боргом. «І без програми міжнародного валютного фонду ми не маємо доступу до іншим каналам фінансування: грошам Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ, було економічно обґрунтовано», — підкреслив Я. Смолій. А раз так, то традиційно і новий держбюджет-2019 можна буде збалансувати лише шляхом подальшого ослаблення гривні. Тому в наступному році, найімовірніше, НБУ і Кабмін спільно будуть гнатися одразу за двома зайцями, а саме: з одного боку, підтримувати в гривні бюджетний аспект, з іншого боку, — соціальний.

Бюджетний аспект, безумовно, буде у фінансових властей під самим жорстким контролем, так як прийнятий Верховною Радою дефіцит держбюджету на рівні 89 млрд. 989,3 млн. гривень. Ну, і аналітики МВФ знизили оцінку зростання ВВП України в наступному 2019 році до 2,7% з 3,3%. Як ця складна проблема в умовах девальвації і високої інфляції буде вирішуватися Кабміном і Верховною Радою спільно з НБУ – дуже важко припустити, одне абсолютно ясно – «нагорі» вирішили не надто заглиблюватися в дану проблематику. Про це красномовно свідчить хоча б той факт, що за 10 місяців минає 2018 року імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 7,95 млрд. дол. США (у січні-жовтні цього року імпорт склав 46,748 млрд. дол. США, що на 17% більше, ніж роком раніше). Тому гривня зараз знаходиться в самораскручиваемой спіралі і зупинити її на даному етапі надзвичайно важко.

У свою чергу, соціальний аспект наші влади, судячи з усього, залишили в спокої, їх поки він менше всього цікавить. Це особливо показово на тлі того, що статки 100 найбагатших українців зростало в 12 разів швидше, ніж ВВП України, сконцентрувавши у своїх руках 37,5 млрд. дол. США (половина всього держборгу країни); олігархи також збільшили швидкість, з якої приростає їх сумарні статки – з торішніх 33% до нинішніх 43%. І як в насмішку вже затвердженим держбюджетом-2019 передбачається з 1 січня наступного року прожитковий мінімум у розмірі 1853 грн., а мінімальна зарплата — 4173 гривні. Люди працюють, але практично нічого не отримують для гідного життя. Так, є успішні, але набагато більше українців за межею бідності.

Фактично на обличчя самоусунення держави від виконання соціально значущих функцій, а точніше — вимушене самоусунення у зв’язку з відсутністю в засіках грошей для виконання таких функцій. Наприклад, гостра нестача грошей на виплату навіть мізерних пенсій переважній більшості українців (нагадаю, ціни за 4-е останні роки збільшилися в 2,5 рази, а пенсії лише на 70%). Продовжують зростати витрати пересічних українців на медичні препарати, які не виробляються в Україні, але явно недостатньо дотуються для малозабезпечених верств населення, включаючи пенсіонерів та інвалідів. Як ця болюча проблема буде вирішуватися в умовах девальвації та зростання інфляції?

І як довго при владі ще будуть ставленики офшорного капіталу? Коли вони відмовляться від бажання диктувати пересічним українцям свою економічну модель і свій спосіб життя, тобто постійно жити в борг? Але найгірше те, що досі залишається відкритим ключове питання, коли наше суспільство навчиться вибирати у верхні ешелони влади не спортсменів та артистів, а саме тих політиків, хто дійсно гідний керувати державою в самому центрі Європи. Не тому, не давши вірної відповіді, ми залишаємося найбіднішою країною на нашому континенті? А офшорний капітал розглядає нас як черговий бізнес-проект: на цій території заробив гроші, вивів їх в іншу юрисдикцію і — покинув країну.

Але хто буде забезпечувати безпеку і виживання залишилися в Україні? Коли, нарешті, народимо свою національну економічну модель зі стабільною національною валютою? Думаю, нас навмисно офшорний бізнес не виводить з цього довгого циклу дешевої гривні. В першу голову Кабмін Ст. Гройсмана нічого не робить для залучення інвестицій у національній валюті. І давно вже в українській політиці та економіці не було такої міцної спайки грошово-кредитної і фіскальної політики. Зрозуміло, що Нацбанк також давно не самостійний. І дискусій з цього приводу нічого вести, — все очевидно. Глава НБУ Я. Смолій, судячи з усього, взагалі крізь пальці дивиться на те, що відбувається з українською економікою.

Що залишається робити громадянам? Продовжувати пасивно стежити, як розвиваються події за гіршим сценарієм? А в 2019 році – всі встали, всі вийшли з високих кабінетів, нові – сіли. З чим прийде нова команда? Так, щонайменше не буде нудним цей період кінця 2018г. – I кв. 2019г., так як спрогнозувати однозначне рух на шляху ринкових реформ в економіці країни не можна. Більше того, воно тепер і не може бути однозначною, як обіцяє Кабмін і Верховна Рада, щоб якось заспокоїти найбільш активну та агресивну частину сильно зубожілого суспільства. Де брати на це гроші? Адже для сталого економічного зростання та підвищення доходів громадян потрібні інвестиції, а інвестори поки не бачать у нас «нагорі» компетентних і цілеспрямованих лідерів. Досі ними не створено в Україні сучасні інститути і нова інвестиційна інфраструктура.

Найгірше те, що, отримуючи технічну допомогу від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та ЄБРР, наші політичні лідери ніяк не можуть створити на основі балансу інтересів цивілізовані правила гри на українських ринках капіталу і в першу голову створити законодавчу базу, прийнявши у Верховній Раді проект Закону України «Про ринках капіталу». Це сьогодні – просто фатальний провал в економічному розвитку країни та у боротьбі з бідністю. І це незмінно буде приводити нас до масштабних криз, до девальвації гривні та зростання інфляції. Це проходили багато країн, треба вивчати історію економіки. Думаю, ще пам’ятна і, схоже, близька окремим нашим політикам недавня історія Радянської держави, зокрема, короткий період військового комунізму 1918 — 1921 років в умовах Громадянської війни.

Характерними рисами тієї політики були не крайня централізація управління економікою, згортання товарно-грошових відносин, де ідеал планового господарства бачився в перетворенні країни в єдину фабрику, головний «контора» якої безпосередньо керує всіма господарськими процесами. Тоді на зміну військовому комунізму прийшов НЕП (нова економічна політика). Але спочатку більшовики провели ліквідацію приватних банків і конфіскацію вкладів. У нас теж в період «банкопаду» з 187 банків «під ніж» пустили 96 кредитні установи. І ця форма економічного розвитку неминуче вела і веде до зубожіння громадян та переходу підприємств на голодний грошовий пайок. Отже, який далі в 2019 році буде динаміка на українських ринках капіталу та наповненням держбюджету, що буде з гривнею? Повернення назад у майбутнє?