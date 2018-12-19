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У Львівській області спіймали на хабарі голову суду

19.12.2018

Во Львовской области поймали на взятке главу суда

У Львівській області на хабарі спіймали голову райсуду.

У Львівській області співробітники Служби безпеки України викрили і затримали на хабарі виконуючого обов’язки голови одного з районних судів Львівської області.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Во Львовской области поймали на взятке главу суда

Як з’ясувалося, суддя вимагав від місцевого жителя одну тисячу євро. За ці гроші він обіцяв не залучати чоловіка до кримінальної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали суддю на робочому місці після одержання другої частини хабара.

Во Львовской области поймали на взятке главу суда

“В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину”, – розповіли в СБУ зазначили, що на даний момент слідчі дії тривають.

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