У Львівській області спіймали на хабарі голову суду

У Львівській області на хабарі спіймали голову райсуду.

У Львівській області співробітники Служби безпеки України викрили і затримали на хабарі виконуючого обов’язки голови одного з районних судів Львівської області.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як з’ясувалося, суддя вимагав від місцевого жителя одну тисячу євро. За ці гроші він обіцяв не залучати чоловіка до кримінальної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали суддю на робочому місці після одержання другої частини хабара.

“В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину”, – розповіли в СБУ зазначили, що на даний момент слідчі дії тривають.