А такий вже червоний китайський Червоний дракон?

Незважаючи на керівну і спрямовуючу роль компартії (КПК), сучасний Китай складно назвати соціалістичною країною. ВІДЕО

І це незважаючи на те, що КПК, яка через три роки святкуватиме столітній ювілей, досі дотримується курсу на побудову комуністичного суспільства.

Звучить досить дивно, якщо подивитися на величезна кількість приватних компаній Китаю, де махровим цвітом цвіте самий що ні на є капіталізм. Причому мова йде не про якісь там маленьких крамничках і невеликих фірмах, а про технологічних, електронних, машинобудівних, автомобільних та інших гігантах.

Без всякого перебільшення можна сказати, що сучасний Китай – це яскравий зразок досягнень капіталізму і його вітрина.



Це, поза всяким, сумніви так і… не зовсім так, адже комуністична партія досі є головною політичною силою країни. Більш того, нічого в Китаї не відбувається без відома КПК, і таке положення справ буде існувати ще дуже довго. А можливо – завжди.

Пояснюється це тим, що Китай у свій час пішов по особливому шляху розвитку, якого не так давно Сі Цзіньпін дав офіційне визначення як «соціалізм з китайською специфікою», що навіть не було внесене в Статут КПК.

Причому колишні марксистсько-ленінські положення і вчення Мао Цзедуна не були відкинуті, а лише доповнені у відповідності з новими економічними реаліями.

Як відомо, на світового економічного лідера Китай почав перетворюватися при Ден Сяопіна, який у 1979 році взяв курс на «перебудову» Піднебесної. На відміну від радянської перебудови, що закінчилася знищенням СРСР, китайська перебудова мала цілком конкретні цілі: модернізацію промисловості, розвиток сільського господарства, науки і військово-промислового комплексу.

Ці чотири напрями були названі пріоритетними і по суті повторювали сталінську модернізацію країни, що почалася в 1929 році.

Китайська перебудова саме такою і була. Цей термін в Китаї не набув того негативного відтінку, який він набув у нашій країні після горбачовської «перебудови». Адже на відміну від радянських «виконробів перебудови», які почали за здравіє, а закінчили за упокій, китайські товариші не займалися дешевим популізмом і безглуздою балаканиною, не плювали в свою історію, не вносили сум’яття в уми громадян, друкуючи тонни дисидентської і антикитайською макулатури, а твердо йшли до наміченої мети.

Часом навіть занадто твердо. Достатньо пригадати події в Пекіні влітку 1989 року на площі Тяньаньмень. Результат очевидний – за минулі сорок років Китай доріс до другої економіки світу і випускає на своїх заводах і фабриках практично всі види товарів все для того ж світу. За ці роки Китай перетворився з соцкраїни в капкраїни, правда, Ден Сяопін закликав не звертати уваги на терміни та класифікацію існуючого ладу, а зосередитися на досягненні поставлених цілей.

Завдання КПК була перетворити відсталий Китай на світового економічного лідера, і компартія з цим завданням впоралася. Партія і далі продовжує слідувати раніше взятим курсом, з якого не збирається згортати. Та й злочинно було б з нього звертати, коли в наявності багаторічний зростання економіки і видатні показники, які дуже рідко коли були в світовій історії.

Наприклад, середня заробітна плата в Китаї становить 888 доларів, або 59 000 рублів. А в енергетичну наддержаву Росії, що задихається від великої кількості нафти, вугілля і газу – 527 доларів або 35 000 рублів. Та й то, наведені цифри викликають великі сумніви і швидше є черговим пропагандистським вкиданням однієї статистичної організації, відомої під назвою «В гостях у казки».

Про зростання добробуту китайських громадян свідчить той факт, що в середині вісімдесятих років однією з найбільш бажаних покупок китайської сім’ї вважалися наручний годинник і мопед, а тепер тільки автомобілів у Китаї продається за рік більше 25 мільйонів штук. Один концерн Volkswagen продає в Китаї майже три мільйона машин в рік, що практично в два рази перевершує кількість всіх проданих нових машин в Росії.



В останні роки в багатьох європейських і не тільки країнах на виставлених на продаж об’єкти нерухомості з’явилися оголошення на китайській мові, чого раніше не спостерігалося. І це не дивно – Китай і сам став дуже багатою країною, і його громадяни розбагатіли. Про зростання добробуту свідчать і натовпу китайських туристів все в тій же Європі.

Про дальше поліпшення життя китайських громадян продовжують говорити і вищі партійні керівники, причому їхні слова – це не просто струс повітря і локшина на вуха, що особисто нам дуже добре знайоме. За їх словами стоять реальні справи та заходи по підвищенню рівня життя простих китайців.

Незважаючи на те, що в Китаї в капіталістичних реаліях вже виросло практично два покоління громадян, ідея побудови комуністичного суспільства досі не викинута на смітник.

На відміну від вітчизняних скудоумных і проституирующих «виконробів перебудови», пустивших під укіс всі завоювання народу за кілька століть, китайські керівники зрозуміли одну просту річ – соціалізм можливий тільки в небідній країні. Це блискуче довели скандинавські країни і в якій-то мірою довела Західна Європа, яка хоч і є капіталістичною, але змогла побудувати так званий «помірний соціалізм».

Тому, коли рівень життя китайців ще виросте – а він стовідсотково виросте – не виключено, що світ побачить той самий соціалізм з китайською специфікою, який хоч і декларується, але поки що ніхто не знає, як він виглядає.

Зараз Китай сама що ні на є капіталістична країна, але у КПК напевно існують продумані плани на перспективу, і можна не сумніватися, що років через 20-30 світ побачить новий суспільний лад. Так, заради нього поколінням китайців довелося і ще доведеться гарувати як проклятим, але це вже приносить і принесе свої плоди – їх діти будуть жити в багатій, сильною, а може, й самій передовій країні світу.

