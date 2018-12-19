Китайська економіка злетіла і без приватизації

Фундаментальною відмінністю китайських реформ від російських була не тільки повільна і часткова дерегуляція, але і відсутність приватизації

Китай на момент початку економічних реформ в 1980-е управлявся зовсім іншими людьми, ніж постсовок. Кістяк тодішнього китайського керівництва – це натуральні герильеро, партизанські командири. Тобто по молодості вони все реально бігали з гвинтівкою по горах, воювали з Гоміньданом і місцевим warlord’ами, – пише в ФБ історик Каміль Гареєв.

Чому так вийшло? Мао у нас демонізують, але його репресії сильно відрізнялися від сталінських: вони не особливо прорідили керівництво партії. Тобто партизанських командирів звідусіль вигнали, пересаджали, відправили прибирати гній свиней але в основному НЕ ВБИЛИ. І після його смерті вони повернулися до влади. Так що керівники Китаю на 1980 р. – це люди:

1) Жорстокі і звичні до насильства;

2) Ініціативні. Це не Акакии Акакиевичи, які правили СРСР, які перекидають відповідальність один на одного і в результаті не здатні віддати найпростіший наказ;

3) Зовсім недурні.

Вони спробували будувати планову економіку. Вийшло так собі. Значить, треба пробувати щось інше. Може бути, порадитися з американцями? У 1980 р. в Китай прилетів Мілтон Фрідман і почав наполягати на негайному впровадженні заходів, пізніше отримали назву Washington Consensus. Приватизація, дерегуляція, austerity, відпустити ціни і т. д.

І тут сталося несподіване: його послали… Причому не стільки через розбіжності в макроекономічних поглядах, скільки з-за побоювання соціальних наслідків негайної економічної лібералізації. У результаті Світовий банк і МВФ змінили свою лінію поведінки по відношенню до Китаю. Коли вони зрозуміли, що продавити свою лінію не вийде, вони взяли demand-driven approach. У сенсі, ми не будемо нічого нав’язувати, але по запиту готові допомогти та проконсультувати. Це РАДИКАЛЬНО відрізнялося від політики щодо постсовка і основною причиною цього була спочатку жорстка реакція правителів Китаю.

Фундаментальною відмінністю китайських реформ від російських була не тільки повільна і часткова дерегуляція, але і відсутність приватизації. Значення цього факту неможливо переоцінити. Масова приватизація неминуче віддає власність в руки злодіїв, бандитів і корупціонерів – по іншому просто бути не може. Отримавши за рахунок корупційних зв’язків (або, висловлюючись м’якше, лобістського ресурсу) державне майно вони будуть вкладати отримані прибутки в розширення тих самих зв’язків, з тим, щоб продовжувати їх монетизувати – і так по новій. Тобто складається порочне коло, виходу з якого, до цих пір – більш ніж 30 років потому – не проглядається.

У Китаї, де приватизації не було, капіталізм розвивався трохи інакше. Він тут безсумнівно crony, спору немає – взяти хоча б приклад компанії Huawei, навколо якої зараз вирує скандал. Її засновник Жень Чжэнфэй був великою шишкою в інженерному корпусі китайської армії: досить сказати, що він був делегатом на XII з’їзді КПК (де, до речі, і була прийнята формулювання про «соціалізм із китайською специфікою»). І дружина у нього була непроста – дочка заступника губернатора провінції Сичуань. Можна припустити, що і те, і інше, сильно допомогло Чжэнфэю в отриманні замовлень на перших порах. І тим не менш, на цьому прикладі видно принципова різниця між Китаєм і РФ. Так, Чжэнфэй, найімовірніше, отримував замовлення через свої зв’язки, і професійні, сімейні. Але ці замовлення розміщувалися не на куплених за півтори копійки державних потужностях, а на нових підприємствах, створених з нуля. Можна назвати десятки китайських мільярдерів, які створили щось принципово нове, що в промисловості, що в IT.

Багато таких імен можна назвати в Росії, з її олігархами, продовжують паразитувати на радянській спадщині? Вважаю, що не остання причина цього – родова травма приватизації, на десятиліття вперед развратившая народжуваний капіталістичний клас Росії. Раз крупно заробивши за рахунок зв’язків у держапараті, російські капіталісти продовжують відтворювати цю схему і далі.