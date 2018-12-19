Японець рік жив з померлою дружиною

Дружина японця жила без документів.



74-річний японський пенсіонер більше року не ховав дружину, яка померла в жовтні 2017 року. Про це повідомляє видання AsiaOne.

Окуда Есіхіса жив поруч з останками дружини після її смерті. Щоб зменшити запах розкладання він обклав тіло освіжувачами повітря.

А коли будинок японця вирішили знести, він кинув тіло дружини і поїхав. Труп знайшли робітники, які оглядали приміщення. Вони повідомили про знахідку поліції. Після цього чоловіка заарештували.

Правоохоронці з’ясували, що за життя у жінки не було документів, що засвідчують її особистість. Вона не реєструвала шлюб офіційно і жила на пенсію чоловіка.