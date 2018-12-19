У Німеччині росіянина затримали за порушення санкцій

Він передавав якимось “одержувачам з військової сфери” обладнання



Німецькі правоохоронці затримали в районі міста Карлсруе на південно-заході країни росіянина, підозрюваного у вивезенні обладнання, яке використовується у сфері авіаційної та космічної промисловості.

Про це з посиланням на генеральну прокуратуру Німеччини передає агентство Associated Press.

Як повідомляється, на даний час слідству відомо про, як мінімум, двох випадках, коли 68-річний підозрюваний Володимир Д. передавав якимось “одержувачам з військової сфери” обладнання, недоступне Росії з-за введених проти неї обмежувальних заходів.

Вартість зазначених товарів оцінюють в 1,7 млн євро.

У випадку, якщо провина затриманих буде доведена, йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.