Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Франції “жовті жилети” влаштували пожежу

19.12.2018

Во Франции “желтые жилеты” устроили пожар

Демонстрації у Франції: “жовті жилети” влаштували пожежу. Учасники протестного руху “жовтих жилетах” спалили у Франції пункти оплати за проїзд автомагістралями, – пише Сегодня.

В результаті заворушень було пошкоджено будівлі і перехрестя, заблоковані чотири десятки об’єктів, переважно на півдні країни.

Водіїв закликають бути пильними, адже на швидкісній трасі дуже багато пішоходів. У вихідні на акції вийшли кілька тисяч французів, але протестують “жовті жилети” вже з середини листопада.

Спершу вони вийшли проти підвищення цін на паливо, але тепер демонстранти критикують політику Еммануеля Макрона в цілому.

Читайте також:   У Києві титушки захопили державне підприємство
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *