«Власник» вертолітного майданчика Януковича уникнув суду

Шевченківський районний суд Києва закрив кримінальну справу проти фіктивного власника так званої вертолітного майданчика побіжного президента Віктора Януковича і звільнив його від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Відповідне рішення ухвалила суддя Олена Мелешак, йдеться в постанові суду.

Про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого у фіктивному підприємництві з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, клопотала прокурор відділу ГПУ Наталія Звездина.

За версією слідства, в кінці серпня 2010 року він погодився на пропозицію кількох спільників — за «грошову винагороду» в 500 гривень зареєструвати на себе підприємство без подальшої участі у веденні його господарської діяльності. За даними «Української правди», мова йде про людину по імені Андрій Чернишов.

«Виступивши засновником і директором підприємства, ОСОБА_1 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, кадровими питаннями не займався, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав», — йдеться в постанові суду.

Пізніше зареєстроване на нього ТОВ «Амадеус Ко» використовувалося оточенням Януковича для незаконного зайняття земельних ділянок в історичному центрі Києва, на Парковій дорозі, і будівництва на них об’єкта нерухомості комерційного призначення – Конгрессно-виставкового центру «Парковий».

Зазначимо, що санкція ч. 1 статті 205 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років. Термін давності по ній – два роки. Таким чином, залучити Чернишова до відповідальності можна було лише до 2012 року.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Печерський районний суд зняв арешт з грошей оточення Януковича. А до цього суд залишив без задоволення позовні вимоги Олександра Януковича до Національного банку України.

Крім того, протягом 2016-2017 років близько двох мільярдів гривень були зняті з депозитів «Всеукраїнського банку розвитку» сина Януковича, Олександра, через касу «Міжнародного інвестиційного банку» Петра Порошенка. При цьому сам банк заробив на операціях близько 20 мільйонів «комісійних».