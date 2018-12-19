Валютний ринок України закрили на 3 робочих дня

Міжбанківський валютний ринок України не буде працювати дві робочі суботи грудня — 22 і 29 числа, а також 2 січня 2019 року.

Про це повідомляється в телеграмі Нацбанку №40-0006/67364, що опинилася у розпорядженні UBR.ua. Банки не будуть проводити купівлю-продаж безготівкової валюти, банківських казначействам поменшає роботи. У НБУ хочуть, щоб вони зосередилися на подачі річної звітності.

У теж час готівковий валютообмін в країні ніхто не скасовує. Нацбанк підкреслив, що його потрібно буде проводити у звичному режимі.

Для фінансових ж директорів підприємств регулятор виписав чіткий графік продажу 50% валютної виручки у передсвяткові дні: