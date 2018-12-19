Павло Климець: палена горілка, дружба з Сашком Януковичем і радикальна коханка

Павло Климець називає себе фартовим людиною. В перший день його роботи, в 1985 році, на донецькій шахті загорівся прохідницький комбайн, але обійшлося без жертв. З бізнесом йому теж пощастило, пише Антикор.

У 1993 році армійський товариш допоміг придбати кілька Камазів зі спиртом в одному з колгоспів Сумської області. Товар виглядав відверто непрезентабельно, але саме завдяки спирту, розлитого в літрові банки без етикеток, стартував горілчаний бізнес Климця. Той випадок визначив бізнес-модель цього «бізнесмена»: продавай все, що «горить». А якого воно якості – справа десята.

В Україні в 90-х горілка і бензин вважалися основними «бандитськими темами». Разом з батьком Климець почав торгувати іноземними алкогольними напоями: горілкою «Absolut», коньяком «Metaxa» абсентом «Xenta». Була це дійсно оригінальна продукція – зараз уже й не скажеш, але для Климця цей масштаб був нецікавий. І він вирішив розливати горілку промисловими партіями, але зробити це можна було тільки при наявності серйозних зв’язків як у владних, так і кримінальних колах. З їх допомогою він відхопив і Донецький лікеро-горілчаний завод, на базі якого, природно, відкрив «Олімп».

Спеціалізацією заводу стала горілка нижнього цінового сегмента. Для, скажімо так, невибагливою публіки. Такий втюхати фальсифікат – нічого робити.

Знающиелюдиутверждают, що нелегальний ринок української горілки завжди ділився на дві складові. Перша – це относительнео невеликі підпільні цехи з виробництвом до 20 000 декалітрів на місяць. Друга – це виробництво на великих потужностях лікеро-горілчаних підприємств і продаж через дистриб’юторську мережу.

Мета виправдовує засоби – ось справжня суть нелегальної горілки. Акциз впливає на більшу частину собівартості пляшки, а це значить, що при його несплаті прибутковість виробника кардинально зростає. Що це дає? Зниження ціни на полиці супермаркету і отримання очевидного конкурентної переваги перед офіційним виробником. Потім включається ринковий механізм «Попит породжує пропозицію». Якщо така горілка продається, то обов’язково знайдеться той, хто займеться дистрибуцією.

Для маргінальної публіки, якій абсолютно все одно, з якої пляшки, під якою этикетой і що саме пити, організовуються спеціальні цехи‑«розливайки». На «ліву» пляшку горілки відомі споживачам виробники, як той же «Олімп» Климця, просто наклеювали підроблену горілчану акцизну марку і продавали через офіційні канали, в тому числі супермаркети.

Що цікаво, виробники горілки і самі визнавали, що дрібні халтурники не впливали на погоду на висококонкурентному алкогольному ринку. Журнал Forbes цитував Климця, який стверджував, що нелегальну горілку виробляли саме великі заводи, недоплачуючи акцизні збори. Природно, себе до таких він не зараховував, а навести тінь на репутацію конкурентів – це ж мила справа!

На зорі розквіту «Олімпу», частка тіньового ринку лікеро-горілчаної промисловості України становила 40-50%. Вести такий бізнес Климцю допомагав мандат народного депутата двох скликань від «Партії регіонів», тісні контакти з Родиною Януковича – в першу чергу з Сашею Стоматологом. Як писав журнал Forbes Україна, Климець був у списках найбільш частих відвідувачів офісу старшого сина Януковича. Але з часом Климець став неугодний. Мабуть, перестав ділитися в потрібному обсязі грошима від тіньових доходів.

Зовсім кепські справи Климця стали в 2014 році. З‑за анексії Криму припинився розлив вин і коньяків на кримському заводі «Бахчисарай». До того ж Климець виявився ще й горе-банкіром. У серпні 2014 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банк «Український фінансовий світ», а в листопаді почалася процедура його ліквідації. «Український фінансовий світ» запам’ятався тим, що входив у рейтинг банків з найбільшими кредитними ризиками, а одного разу видав в одні руки кредит у чверть регулятивного капіталу, який становив лише 200 мільйонів гривень. І, що не дивно, у банку не прокоментували, кому саме був виданий великий кредит максимально дозволеного розміру. Але напевно це була одна з компаній Климця.

Нищівного удару по Климцю припав на парламентську кампанію 2014 року. Він був самовисуванцем по одному з округів Харківської області. Але примудрився зайняти лише 11‑е місце серед кандидатів. Чому він обирався саме в цьому регіоні? Справа в тому, що в Малинівці (Харківська область) працює його лікеро-горілчаний завод «Прайм». Ряд ЗМІ повідомляли, що на потужностях заводу використовували підроблені акцизні марки, а що завозяться сировину купували не в «Укрспирті», а в Росії і ДНР! За свідченням журналіста Павла Баранецкого, у Климця є підпільні спиртові цеху: в Донецьку, Краматорську, а третій розташований прямо на території горілчаного заводу в Малинівці.

З Малиновкой Климця пов’язують і справи амурні. Пам’ятаєте, восени 2014 року в парламенті з’явилася таємнича Олена Кошелєва, депутат від Радикальної Партії. Багатьох мучив питання: чия ставлениця, може, коханка, хто заплатив за неї? Все-таки, коли в 24 роки молода жінка стає обраницею, за нею явно стоїть той, хто це свято життя спонсорував. Виявилося, що Олена – дочка Володимира Кошелєва, директора Харківського лікеро-горілчаного заводу, тобто підлеглого Климця. Ну, а подальші любовні паралелі можна провести самостійно.

Кошелєва називала себе волонтером Харківського військового госпіталю, але активісти швидко викрили цю «легенду». «Ніколи тут не було такої дівчини, ніколи я не чула про неї. Почала просто ходити і питати, хто така Олена, хто її знає, ніхто її не знає, ми її не знаємо, у нас в списку нашої волонтерської організації. Ми з другого травня тут знаходимося, кожен день без вихідних, такої людини немає і не було», — заявила волонтер харківського госпіталю Ярина Чаговець.

Ставши депутатом, Кошелева відразу ж вляпалася в скандал: на перше пленарне засідання нової Верховної Ради вона прийшла у супроводі двох охоронців. Одягнена була в довгу норкову шубу за кілька тисяч доларів, при собі мала новий золотий iPhone і шкіряну сумку за тисячу доларів. Така вона, волонтерська життя при спонсорстві Климця.