Міноборони і Росгвардия йдуть віднімати ділянки у дачників

Минулого року Володимир Путін послідовно наділив три силові відомства право вилучати земельні ділянки для власних потреб. Спочатку, в березні, такий дозвіл отримала Федеральна служба охорони (ФСО), потім, в травні, Федеральна служба безпеки (ФСБ). Нарешті, в серпні такі ж права отримало і Міністерство оборони.

З одного боку, ці ініціативи виглядають як логічний спосіб вирішення якихось виключно внутрішньовідомчих проблем, тим більше, що два з трьох силових відомств наполягали на цьому, мотивуючи таку необхідність забезпеченням безпеки об’єктів охорони (ФСО) і забезпеченням безпеки в заборонених зонах, які можуть створювати в інтересах національної безпеки, а також для охорони державного кордону (ФСБ).

Але багатьох росіян помітно напружили два цікавих факт. По-перше, Міноборони (до речі, один з найбільш злісних неплатників країни за житлово-комунальні послуги у всій Росії) чітко не пояснив причини, по яким відомству знадобилося право вилучення та резервування земель.

Джерела у відомстві відбулися досить туманними фразами «для реалізації положень Земельного кодексу» і «для виконання доручення віце-прем’єра Дмитра Козака від 2 червня 2016 року», паралельно отримавши повноваження видавати дозволи на будівництво та експлуатацію об’єктів оборони та безпеки, що входять до складу не тільки Збройних сил, але ще й Росгвардии.

По-друге, те саме доручення Дмитра Козака від 2 червня 2016 року (№ ДК-П9−3275) у відкритих джерелах інформації відсутні. Тексту цього документа немає ні на офіційному порталі уряду РФ, ні в правовій базі ГАРАНТ. Єдине, що видають пошуковики на запит «доручення Козака від 02.06.2016 року № ДК-П9−3275 повний текст», так це посилання на рішення судів різних регіонів Росії. Які, на хвилиночку, винесені за позовами, що оскаржує чомусь правомірність позапланових перевірок об’єктів виробництва тепло – та електроенергії у зв’язку з підготовкою до опалювального сезону 2016-2017 рр ..

Природно, в середовищі дачників, останні кілька років перебувають під пресом далеко не завжди чітких законодавчих ініціатив, не могло не виникнути розмов про те, що тепер силовики почнуть викидати людей з рідних земель направо і наліво, як кажуть, без суду і слідства. Особливо сприятливою для таких думок грунт стала зараз, коли в народі ще живий спогад про те, з яким розмахом розвивали свою «діяльність» окремі кадри Міноборони в бутність міністром відомства громадянина Сердюкова, Держдума з дня на день готова прийняти рішення про надання права муніципалітетам вилучати практично будь-яке житло, а Мін’юст підготував свій законопроект про вилучення у громадян єдиного житла за порівняно невеликі борги.

Втім, депутат Державної Думи VI скликання, Екс-кандидат у Президенти РФ 2018 року, голова Всеросійської політичної партії «ЧЕСНО» Роман Худяков впевнений — ця ініціатива стратегічно правильна і своєчасна.

— Давайте на хвилиночку уявимо, що наша армія буде, не дай бог, змушена розгортати свої бойові сили. Більшість земель в Росії зараз знаходиться в приватних руках і, як показує практика, багато з них зараз належать іноземцям, які розгортають там свій бізнес. Китайці, зокрема, велика кількість земель беруть у нас в оренду. Наділів, які можуть вільно придбати навіть звичайні громадяни, все менше і менше. Ось чого нам потрібно побоюватися насправді, так це того, що викуплять іноземці все!

«СП»: — Але чи не станеться так, що, прикриваючись правом вилучення землі, як кажуть, під сурдинку, який-небудь умовний російський генерал не кусатиме собі ділянку умовного заповідника під особисту дачу?

— Не думаю, що під командуванням Шойгу трапиться що-небудь подібне. Я впевнений, що цей чиновник добре зарекомендував себе як у бутність керівником служби МНС, так і на нинішній посаді. Так що це рішення цілком виправдане, якщо військовим, повторюся, раптом знадобиться розмістити на якомусь конкретному ділянці свою базу, а вона належить комерсанту, який колись купив її за копійки і забув. Ніхто з силових структур ніхто не буде вилучати землю у пересічного громадянина. Тому що всі прекрасно розуміють, яким це стане ударом по ешелону влади, якщо хоч один квадратний метр заберуть у селянина.

І дійсно, насправді росіянам, розвиває думку голова міжрегіональної Загальноросійської організації «Садівники Росії» Андрій Туманов, варто було б боятися не наділення конкретних силових відомств ніби ФСБ, ФСО і Міноборони правом вилучати землю для власних потреб, а трохи інших речей.

Наприклад, законодавчого безладу.

— По-перше, більшість садівників, незважаючи на всі дачні амністії і багато інші нововведення, що володіє землею на пташиних правах, — констатує він. — Нічого не змінилося. У провінціях, там, де землі недорогі, наділи толком не оформляються, хоча за них люди справно платять податки. Тому якщо раптом буде щось відбиратися, то це не так вже й сильно буде суперечити Конституції.

По-друге, багато лиха принесла також «війна» «Газпрому» і «Транснафти» з дачниками. Нитки ж нафто – газопроводів тягнуться багато де, і навколо них по технічним умовам повинна бути забезпечена «мертва зона». А з цим у Росії був повний бардак. Тиск підвищувався, нові нитки будувалися, зони відчуження, природно, розширювалися, але ніхто про це толком не знав, коли місцевою владою видавалися дозволи на будівництво. В результаті тільки по тих випадків, які відомі особисто мені, володіння порядку сотень тисяч людей опинилися в цих самих мертвих зонах. «Газпром» з «Транснафтою», ясна річ, нічого нікуди рухати не збиралися, як не збиралися і нічого нікому платити, оскільки це дуже сильні організації, тому через суди людей примушували не просто, як кажуть, валити куди подалі, але ще й зносити побудоване за свій рахунок. Були великі бучі, але спосіб протистояння все-таки знайшовся.

«СП»: — Який його рецепт?

— Багатьом вдалося об’єднатися. Адже тут головне — не виступати поодинці. До тих, кого бояться, змушені прислухатися, а будь сильний рейдер, та навіть і уряд, бояться тільки тих, хто об’єднується. Ось це, до речі, гарний рецепт, адже в підсумку об’єдналися провели кілька мітингів, зуміли покласти путіну на стіл відповідний лист.

«СП»: — І яким виявився результат?

— Після цього процеси призупинили. Правда, проблема так і залишилася невирішеною. У зв’язку з цим можна припустити, що тут буде ще багато таких «воєн». Наприклад, далеко не скрізь є генплани розвитку територій. Виходить, там-сям землю дали, там-сям щось забрали, десь дорогу проклали. З-за того, що все це чітко не систематизовано, а місцева влада змінюється з калейдоскопічною швидкістю, дуже часто ті ж під’їзні дороги до дачних селищ раптово стають приватними володіннями.

Природно, новоявлений власник обурюється проїздом дачників по своїй території. Нерідко він ставить будки, шлагбауми, намагається збирати мзду. А людям або більше ніде їхати взагалі, або навертати гаки в десятки кілометрів. Тут, само собою, теж виникають війни з розряду «хто кого». І частенько будки горять, а шлагбауми знищуються. До речі, в цьому відношенні в Росії бедламу ще більше, ніж зі всякими «Газпромами».

«СП»: — не Можна не запитати, а вихід-тобто який-небудь з цього глухого кута?

— Я свого часу пропонував одну ініціативу: коль скоро в положенні, що створилося, винні влади, то, отже, вони-то і зобов’язані забезпечити дачникам безкоштовний проїзд до своїх володінь. На жаль, її не прийняли. Так що тут катавасія ще буде, можна багато чого накрутити.

«СП»: — Чого ж ще?

— Земельні рейдери, наприклад, прекрасно розуміють, що великих шматків їм нині вже не схопити. У серйозних землевласників начебто банків і фінансових компаній є і силова захист, і юридична. Так що вони потихеньку починають промацувати більш дрібну здобич — дачні об’єднання. І тут важливо мати на увазі, що нинішні рейдери тепер не заходять на території у страшній масці жорсткого загарбника. Вони спочатку висловлюють добрі наміри чимось допомогти, щось зробити, посприяти реалізації якої-небудь держпрограми. Зараз в Росії розвелося дуже багато різних «союзів садівників» і НКО, які фінансуються як раз цими самими рейдерами. Вони начебто мають якісь консультації, при цьому тихенько збирають відомості і отримують доступ до важливої документації. Так що побоюватися доводиться навіть тих, хто приходить до садівникові нібито на допомогу. Адже чим матерів рейдер, тим чесним і голубів у нього очі.