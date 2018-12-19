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Трамп назвав причину перебування військ США в Сирії

19.12.2018

Трамп назвал причину пребывания войск США в СирииУ Сирії перебуває близько двох тисяч американських військовослужбовців.

Після того, як з’явилися повідомлення американських медіа про те, що США збираються повністю вивести свої війська з Сирії, президент країни Дональд Трамп заявив про те, що єдиною причиною базування контингенту в близькосхідній країні була перемога над екстремістського угруповання “Ісламська держава”.

“Ми перемогли ИГИЛ в Сирії – єдина причина бути там за час президентства Трампа”, – написав президент США в Twitter.

У Сирії перебуває близько двох тисяч американських військовослужбовців, в основному спецназівців. Вони розміщені головним чином на сході країни і взаємодіють з озброєними угрупованнями місцевих курдів.

У березні 2018 року США і Росія оголошували про перемогу над ИГИЛ в Сирії.

Виступаючи на засіданні Радбезу ООН президента США Дональд Трамп заявив про те, що кривавий сирійським режим забезпечується Росією і Іраном, а також назвав режим у Тегерані головним спонсором світового тероризму.

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