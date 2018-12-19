Україна програла Росії туалетну війну за Крим

Українська інфраструктура на кордоні з Кримом перебуває в руїнах.

Це в ефірі QHA-радіо заявив перший заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій» Юсуф Куркчі.

«Дуже яскравий приклад, коли міжнародна організація поставила там біотуалети, дала певну кількість пакетів для них. Але після того, як ці пакети закінчилися, біотуалети перетворилися з смітники. Ні грошей, ні повноважень, ні прав координувати діяльність на цій території», – сказав Куркчі.

Він визнав, що люди на кордоні працюють в холодних вагончиках, що не додає їм привітності».

«Він на підсвідомості ненавидить людини, яка переходить кордон», – сказав Куркчі.

За його словами, ні на одному українському КПП навіть немає в достатній кількості питної води, хоча люди там проводять мінімум три години. Збудована приватна автостанція всього на 12 місць, що не відповідає пасажиропотоку.

«З тієї сторони окупанти намагаються кращі умови надати нашим громадянам. Там є, де сходити в туалет, де випити кави, де залишити машину. Ми як відповідальна держава повинні забезпечити всі ці умови», – підтримала тему координатор української організації «Крим SOS» меджлисовка Таміла Ташева.

За даними Куркчі в 2017 році кордон з Кримом перетнули 2,5 млн чол. Він оцінив послуги перевізників, які доставляють людей до межі в 100 млн доларів на рік.