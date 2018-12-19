У Британії знайшли нове графіті Бенксі

На одній зі стін зображений палаючий контейнер.

Вуличний художник Бенксі, можливо, створив у ніч на 19 грудня нове графіті, яке з’явилося на двох стінах гаража міста Порт-Толбот.

Незважаючи на те, що кут між стінами гаража становить 90 градусів, графіті являє собою єдину композицію. На одній зі стін зображений палаючий контейнер, попіл від якого падає на другу стіну, де поруч з маленькими санками грає дитина.

Графіті підкреслює індустріальну атмосферу життя в Порт-Толботе, де розташований сталеливарний завод компанії Tata Steel, який є одним з найбільших металургійних підприємств Європи. Чорний попіл від цього заводу – найчастіше в липні – покриває автомобілі, вулиці і дахи будинків Порт-головна талбот була, а іноді навіть осідає на спинах домашніх тварин.