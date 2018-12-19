Іноземці позбавляються боргів України після нового договору з МВФ

Нічна новину МВФ про підписання з Україною нової кредитної програми stand by) і про виділення нам до 25 грудня перших $1,4 млрд. була дуже спокійно сприйнята економістами і західними інвесторами. Ніхто не кинувся скуповувати наші єврооблігації, навперебій підвищуючи ціни на папери. Навпаки — українські борги стали потроху продавати, і цінники крапельку просіли.

Якщо до рішення МВФ українські бонди з погашенням в 2019 році коштували 99,375% від номіналу, то до обіду 19 грудня опустилися до 99,35%. І теж саме сталося з іншими єврооблігаціями:

з погашенням у 2020 році — знизилися з 97,29% до 97,258%;

з погашенням у 2024 році — просіли з 89,74% до 89,58%.

Просадки, звичайно, просто мізерні, і, швидше за все, викликані тим, що від МВФ чекали виділення в грудні $1,9-2 млрд., а Україна отримала лише $1,4 млн. Не катастрофа, звичайно, — Мінфін може покрити недобір на внутрішньому ринку, як робив це вчора. Тим не менш інвестори помітили цей момент, і не дуже позитивно відреагували на повідомлення кредитора.

«Поки позитивної реакції немає, і вона не особливо передбачається. Швидше за все, новина вже «в ціні», так як не є якоюсь несподіванкою», — прокоментував UBR.ua ситуацію керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Не ворухнулися після заяви кредитора та цінники на дефолтні свопи України.

«Реакції поки немає. Однак на динаміку дефолтних свопів переважаюче вплив робить геополітичний фактор. Наприклад, після інциденту в Керченській протоці 5-річна CDS-премія на Україну злетіла з 474 до 685 базисних пунктів», — розповів UBR.ua експерт ГК «Фінам» Олексій Ковальов.

Чого бояться

В першу чергу, інвесторів і економістів турбують великі боргові виплати України в 2019-2020 роки. За цей проміжок часу Україна повинна тільки за держборгом віддати кредиторам $17 млрд. (при поточному розмірі золотовалютних резервів Нацбанку $17,7 млрд). А якщо сюди додати ще й внутрішні заборгованості (за валютними облігаціями внутрішньої держпозики), то вийде ще більш вражаюча цифра.

«За нашими оцінками, загальні потреби у фінансуванні уряду в 2017 році складуть близько $11 млрд у еквіваленті, включаючи $5 млрд виплат за зовнішніми боргами», — порахувала для UBR.ua головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

Тобто долара постійно не вистачати. І все нові надходження в валютний резерв Нацбанку будуть швидко витікати на боргові платежі.

«Ринок зараз дивиться в майбутнє — і воно не надто райдужне. Так, є шанс, що вперше за п’ять років, резерви НБУ перевищать $20 млрд на кінець грудня. Але це довго не протримається — вже в першому кварталі уряду і Національному банку потрібно буде виплатити майже $2,5 млрд.», — зауважив Олександр Паращій.

Прийшли/пішли — по цій схемі з України буде витікати чи не кожен долар, який отримають влади найближчим часом. Мова не лише про кошти МВФ, але і про тих, що будуть виділятися Європейським союзом (другий транш — ще €500 млн. із схваленого €1 трлн.), Світовим банком (вчора схвалив гарантій на €750 млн.), ЄБРР та ін

Боргова піраміда

Всі ці вливання — безсумнівний позитив, але їх точно не вистачить для повного розрахунку по боргах. Навіть якщо Україна виконає всі умови МВФ і отримає все до цента за його stand by, що нам не вдавалося в останні роки.

«З урахуванням внутрішніх запозичень і можливих кредитів від офіційних кредиторів, уряду потрібно буде залучити близько $2-3 млрд на зовнішніх кредитних ринках. Думаю, що можна орієнтуватися на вартість запозичень на рівні попереднього випуску — близько 9%, але це буде залежати від стану кредитних ринків, які зараз дуже волатильні. У зв’язку з цим, для України важливо мати можливість вийти на ринок у будь-який момент, щоб скористатися вдалою кон’юнктурою», — підкреслила Олена Бєлан.

Коли складеться найкраща ситуація для залучення нових боргів — поки складно сказати. Від американського Федрезерву на цьому тижні чекають чергового підвищення ставок, так що долар знову подорожчає по всьому світу. І поки влада буде вичікувати з виходом на зовнішні ринки, знову доведеться позичати на внутрішньому. І робити це дорожче.

«Якщо перспективи для України на ринку євробондів поки туманні на тлі падіння глобальних фондових індексів і загального відтоку капіталу з ринків, то ринок ОВДП залишається основним каналом залучення фінансування для держави. Так як профіциту ліквідності на ринку вже не спостерігається, держава може стимулювати попит на папери насамперед за рахунок підвищення ставок. Цікаво, що раніше підвищення ставок за держоблігаціями синхронізувалися з зростанням облікової ставки НБУ, однак у цей раз облікова ставка залишилася незмінною (18%), в той час як ставки за ОВДП зросли до 20,5% максимум. Така диспропорція також буде грати на користь держоблігацій, так як ставки за депозитними сертифікатами НБУ, які є основним «конкурентом» ОВДП для банків, прямо прив’язані до облікової ставки», — зауважив UBR.ua начальник відділу по роботі з інвесторами Банку Кредит Дніпро Андрій Приходько.

Валютний позитив

Єдине місце, де новину МВФ точно сприймуть позитивно — це на валютному ринку. Скільки б він не говорив, що завжди готовий підтримати гривню продажами зі своїх валютних резервів, бізнесу і людей час від часу виникають побоювання на цей рахунок. Тепер повинно стати спокійнішим.

«Інформація про погодження нової програми співпраці між Україною і МВФ має позитивно позначиться на курсових очікувань, особливо, громадян. Одна з причин — НБУ отримає більше ресурсу для підтримки валютного ринку», — підкреслив UBR.ua директор департаменту ринкових досліджень рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик.

Чим швидше Нацбанк буде реагувати на панічні спалаху (після запровадження військового стану 26 листопада), тим менше йому в підсумку доведеться продавати долари з валютного запасу.