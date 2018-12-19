Насиров спробував відсудити у лікаря мільйон гривень компенсації

Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насирова проти лікаря Максима Соколова. Як розповіла прес-секретар Шевченківського суду Ольга Півень, позов відхилений у повному обсязі.

«У задоволенні позову Романа Насирова відмовлено», — повідомила вона.

Насиров вимагав від лікаря Соколова мільйон гривень за свідчення проти нього в суді. Тоді Національне антикорупційне бюро України просило лікаря оцінити стан здоров’я Насирова, після чого він давав свідчення під присягою у суді.

«Насиров подав цивільний позов до суду, тому що ці дані опублікували без його дозволу. Паралельно адвокати Насирова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини», — повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Як повідомляв SKELET-info, Насирова відновили на посаді голови Державної фіскальної служби. А до цього Шевченківський суд Києва зобов’язав Державну міграційну службу Києва повернути Насирову внутрішній паспорт і скасував арешт годин його дружини, але при цьому продовжив йому запобіжний захід у рамках слідства.

Також стало відомо, що Державна фіскальна служба, коли її очолював Насиров (з травня 2015 по березень 2017 року), видала податкові розстрочки 70 компаніям на суму понад 18 млрд гривень.

Нагадаємо, за минулий рік Насиров задекларував 6 гривень власних доходів.