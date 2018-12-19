У Литві затримали російських шпигунів

Їх діяльність представляла загрозу безпеки Литви.

У Литві за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримано кілька осіб.

Ці особи виконували завдання російської розвідки і намагалися з допомогою своїх дій і контактів з позапарламентськими партіями впливати на політичні процеси в країні, повідомив генеральний прокурор Литви Евалдас Пашилис у середу, 19 грудня, у Вільнюсі.

Пашилис не уточнив числа передбачуваних шпигунів, повідомивши, однак, що серед затриманих – колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс, який перебуває під вартою ще з жовтня нинішнього року.

Повідомляється також, що за незаконне зберігання зброї затримано колишній лідер однієї з прорадянських молодіжних організацій – громадянин Росії Валерій Іванов. Влада в даний час перевіряють його на приналежність до шпигунської мережі.

Генеральний комісар поліції Литви Лінас Пярванас заявив, що діяльність затриманих представляла загрозу національній безпеці країни і, якщо б шпигунська мережа не була розкрита, то “Литві загрожувала б небезпека”. В ході обшуків було вилучено велику кількість носіїв інформації. У Литві шпигунство карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.