НБУ не знає як продати “ПриватБанк”

Перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова заявила, що в Україні відсутні правові механізми реалізації денаціоналізації банку “ПриватБанк”, так як потрібно буде вилучити з капіталу банку внесені держкоштів і його подальшої докапіталізації на відповідну суму екс-власниками.

“У нас на сьогодні немає розуміння, і до законодавчої процедури, як це може статися (денаціоналізація Приватбанку – ред). Але навіть якщо уявити, що це буде 100% реституція (повне матеріальне відшкодування – ред.), тоді з банку необхідно видалити госкапитал і виходить ПриватБанк знову буде без капіталу, і нам знову необхідно буде приймати за нього рішення … “, – сказала Катерина Рожкова.

Також перший заступник голови НБУ зазначила, що рішення про націоналізацію ухвалив Кабмін і РНБО України на підставі рішення НБУ про неплатоспроможність Приватбанку і щоб уникнути дестабілізації фінансового сектора в країні.

У свою чергу постанову про визнання “ПриватБанк” неплатоспроможним, продовжила вона, ґрунтувалася на тому, що банк вимагав суттєвої докапіталізації, він втратив ліквідність і в банку з’явилася картотека (неоплачених боргів – ред.).

“Якщо говорити про можливість скасування постанови про неплатоспроможність Приватбанку, то у нас немає на це підстави”, – зазначила Рожкова.

Нагадаємо, що уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, 18 грудня 2016 прийняв рішення про націоналізацію фінустанови. Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2018 ПриватБанк за розміром чистих активів займав перше місце (273 391 000 000 грн) серед 82 діяли в країні.

Зазначимо, що Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова відповіла на питання про можливий продаж АТ КБ “ПриватБанк”. “ПриватБанк сьогодні працює дуже непогано. Серед державних банків він, напевно, найбільш ефективний. Але його вже можна порівнювати з недержавними банками. Тому питання потенційної його продажу, я не думаю, що це можна буде розглядати в наступному році, але вже через рік можна буде про це говорити”, – заявила Катерина Рожкова.