Це “братська могила” ветеранів політичного серфінгу – Небоженко про нову команду Гриценко

Політики збиваються в купи – значить скоро вибори. Днями відбулося об’єднання в єдину команду таких досвідчених політичних бійців, як Гриценко, Катеринчук, Чумак і Томенко. Насправді – це “братська могила” ветеранів політичного серфінгу. Але навіщо?

Так легше вижити, звернути на себе увагу або продати один одного переможця. До речі, у будь-якій такій групі ветеранів обов’язково має бути молоде політичне тіло, за яким можна сховати своє минуле. А решту зробить фотошоп і телевізійні ток-шоу. Так що процес формування цієї групи ще не закінчився – тут вже є свій лідер команди – Гриценко, але немає “новачка”. Справа не у віці цих солідних людей, справа в їх непотрібності, доведеною багаторічним присутністю в українській політиці. Кожен з них непоганий чоловік, але збиваючись до купи або зграю вони “замуливают” майбутнє української політики.

Я б, на чергових парламентських виборах, взагалі, морально заборонив би “ветеранам політичного ринку” збиватися в купи і займатися оптовим продажем політичного «неліквіду». Але у нас демократія – освіта, стать, вік, цинізм, корупція, відсутність політичних поглядів, багаторічний досвід політичної зради і зміни господарів не є перешкодою для того, щоб другорядним політикам ще раз спробувати обдурити українських виборців і пролізти в політику.

Якщо це дозволено монстрам української політики, досвідченим корупціонерам, виртуозам політичної демагогії, політичним банкрутам, які не дивлячись на низькі рейтинги та недовіру виборців хочуть зачепитися за владу, чи це дозволено “экзополитикам” типу сверхсерьезного Вакарчука і веселого Зеленського, то чому це не дозволено тим, хто все своє життя, майже марно для країни, провів в українській політиці. Чи То ще буде.