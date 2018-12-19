У Китаї провели арешти у християнських церквах

Будівлі церков були закриті.

Напередодні Різдва влади Китаю провели серію рейдів з затриманнями і обшуками парафіян так званих підпільних християнських церков.

Лідер однієї з найбільших громад – «Церкви раннього дощу» – Ван І – був заарештований разом зі своєю дружиною 9 грудня в ході рейду в місті Ченду, столиці провінції Сичуань.

Незабаром були затримані ще щонайменше 100 парафіян цієї церкви. Священикові і його дружині пред’явили звинувачення в підривній антидержавній діяльності.

Вранці 15 грудня десятки поліцейських зірвали урок для дітей у церкві Жунгуйли в місті Гуанчжоу.

Вони конфіскували чотири тисячі примірників Біблії та інше церковне майно, записали імена і домашні адреси парафіян, а також вилучили у них мобільні телефони.

Влада рекомендували парафіянам ходити до церкви патріотичного «руху трьох автономій», свого часу об’єднав ряд протестантських громад і групи католиків, готових до співпраці з комуністичними властями країни.

У країні з населенням 1,4 млрд людей налічується близько 100 млн християн: як з лояльних китайському державі церков, так і змушених існувати в підпіллі незалежних громад.

Загальна чисельність християн в КНР має тенденцію до зростання.

КНР – атеїстична держава, що декларує свободу віросповідання. Тим не менш протягом багатьох років релігійні лідери в країні піддавалися гонінням.

За даними Human Rights Watch, це виглядає як «знущання над заявою уряду про те, що вона поважає релігійні свободи».

Влади вбачали в незалежних релігійних громадах загрозу своєму авторитету чи стабільності держави.