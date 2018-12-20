Питання до Великої прес-конференції Володимира Путіна. Де гроші, Зін?

Словесна конструкція, що починається спеціальним слівцем і завершаемая зігнутої закорючкой, вважається питанням. Питань у словесній масі не так вже мало. Власне, все, що не є твердженням або запереченням, вже є питання. Питання звучать по різному приводу. Заради хохми, не подумавши, потрясти повітря, просто так. Але, все ж, в ряді питань присутнє якесь очікування. Очікування відповіді. Бажано правдивого. Правдивої відповіді на конкретно поставлене питання. В цьому криється суть питання, солодкість. Запитав? Отримай!

Як сказав один літературний персонаж — правду говорити легко і приємно. Це був дуже наївний, простий персонаж. Звали його Ісус Христос. Ми то з вами знаємо, що правду говорити зовсім не легко і далеко не завжди приємно. Ні, звичайно, є питання, що несуть в собі якусь ауру. «Вибачте, не підкажете, як пройти в бібліотеку?» — навіть хуліган не відмовиться від відповіді, якщо є потрібний напрямок. Більш того, у нього підніметься самооцінка, настрій і культура. Дуже корисний питання.

«Де гроші, Зін?» — це питання буквально висить у повітрі останнім часом. Що не дивно, адже зазор між багатими і бідними зростає. Цього вже не приховати. Це видно неозброєним оком. Гаразд би виростав в Америці, в Англії, в зарубіжжі. Але ми-то радянські, нам це не звично, нас це досі дивує. Це питання прийшла до нас з радянських глибин. У цьому жартівливому на перший погляд, питанні криється глибока алегорія. У вопрошающем ми бачимо спресований в один кулак образ трудового населення, роботягу. Він прийшов додому, намахавшись кувалдою, посіявши хліба, забурив свердловину. Прийшов, опустивши втомлене тіло на табуретку. Він хоче їсти, йому потрібно м’ясо, потрібна чарка горілки, так. Він лізе в заначку, а та порожня.

Він піднімає важкий погляд на дружину і ніжно промовляє — «Де гроші, Зін?»

Так хто ж у нас ховається в образі Зіни, резвушки, реготухи, пустивши грошики на вітерець? Всі погляди трудового населення, сформувавшись в спис, гострий наконечник вказують на вас, пане Президент. Ви, незрівнянний Володимир Володимирович, ви — Зінько. Ви профукали наші грошики на олімпіади і мундіалі. Ваші полюбовнички на наші кровні напокупали собі яхт, замків, футбольних клубів. На Захід йдуть, і йдуть, і йдуть ешелони російської добра. Навіщо ви так, адже ми вас любили? Наш шлюб тріщить по швах. Мовчите?!

Відповісти на це питання нескладно. Питання, що мають у своїй основі слівце «де?» легко отбрыкиваются відповіддю — «в Караганді». Багатьох така відповідь влаштовує. Викликає доброзичливість. Вказує, що відвідувач має таки гумором. Ви ж маєте гумором, пане Президент? Відповідайте так, поверніть доброзичливість.

Питання — «А де ж обіцяні травневих указах двадцять п’ять мільйонів високооплачуваних робочих місць?». Ух, не питання, а вопросище. Травневі укази поки опустимо, не читав. Я з себе провини не знімаю, але і медиопространство могло б поквапитися. Погано подало населенню цю тему. Втім, ще не пізно. Пам’ятаєте, була весела пісенька…рожеві троянди… Соколовій Світлані… Все, більше нічого не треба. «…травневі укази…ля, ля, ля…нашому народові…ля, ля, ля». Крутите один куплет спочатку всіх новин на федеральних каналах. Недовго крутіть, від травня до травня.

«Де двадцять п’ять мільйонів високооплачуваних робочих місць?». Да-а, тут Караганди мало. А, власне, чого приховувати, Володимир Володимирович? Прийшла пора рубонути правдою-маткою. Самим не пристало, зрозуміло, доручіть пану Кисельову, у нього вийде, нехай він недільним ввечері на другому каналі відзначиться. Не вважайте за лестощі, але панове Кисельов, Медведєв, той же Наполеон так на Вас схожі. Гордовита державність, порода прямо випирає. Залізе Кисельов в ящик, груди встопорщит і скаже:

Ви все ще мніть, що живете в СРСР? Що на дворі соціалізм? Очухайтесь, виходьте з коми, чверть століття минуло, Сісі в Санта Барбарі стільки не дрых. Багато років тому рудий Толік, кружляючи в небі на своєму літаку, кричав вам зверху — лохи, не для того ми перебудову затівали, щоб вам жилося добре, а щоб комунізм ваш в труну загнати. Так выж того і хотіли. Капіталізму вам західна була мила. Її ви бажали, її й отримали.

Однак до теми, загинайте пальці. Високооплачуване місце номер один. Робочий, можна сказати, рабське. Іменна. Місце Президента Росії. Двісті високооплачуваних робочих місць — олігархат. Іменні. Скромно ховаються в сторінках журналу Форбс. Облиште, панове, Вам, баронам російського бізнесу, приховувати свої обличчя. Це ваша країна, хоч ви і буваєте тут наїздом. Не соромтеся, розкажіть народишке, як досягти успіху, як стати багатим в наших реаліях. Вискочка Карнегі, гоу хоум. Адже самий смак в капіталізмі — розбагатіти. Ви, хлопці, легенда. Розумієте самі, що є засновниками родових кланів? На багато століть, та чого там, навічно, двісті сімей покриють руську землю. Абрамовичи, Березовські, Чубайси, Вексельберги… винен, Березовських викреслюємо, не виправдав. Які славні імена.

Уряд, обидві палати, губернаторство, суддівські, церковний і дипломатичного корпусу, генералітет…встигаєте загинати? Грошей в країні до дурепи. Хто нам винен — пробачили, дали ще. Все одно нікуди дівати. У Радах адже як за роботу платили? Навигадували якихось тарифних сіток, розрядів, окладів. Праця, бачте, оцінити пнулися. Мовляв, за працю платити покладається. Недоумки. За відданість і вірність платити покладається. У високому розумінні. В країні безліч всяких організацій — конторищ, контор, конторок. У конторах сидять люди. Ну і працюють теж. У контори кидаються гроші, вагон, мішок, пакет — ніякої зрівнялівки. Начальник контори їх розподіляє. Всі. Чудово працюючий механізм. Хто треба, ті отримали.

А що ви хотіли? Маркса, мабуть, не читали? А він, капіталізм, ось такий. Він чи є сейсмостійким. Він пронизаний начальниками. Начальник, якщо не дурень, це високооплачуване робоче місце. Дурнів серед начальників мало. Любов до вождя нації не тільки серед олігархів, вона розлита в простих людях. Адже начальники теж розлиті в простих людях. Так, на адресу олігархів іноді лунає тиха критика, її слід правильно трактувати. Милі сваряться, тільки тішаться. Населення любить своїх багатіїв, але заздрість теж треба кудись дівати, чи не так? Ось ти спер в маркеті бублик, стоїш, розгублений, ніжки тремтять. Чого стоїш, у в’язницю іди?! Ну хто так краде? Ковшем экскаваторным кради, вагоном, людиною станеш.

Скільки ви там позагибали? Мильен, два? І знову у вас сумнів, ніяк, загнув Президент. Ось і ні, не перебільшив Володимир Володимирович, а швидше применшив. Сорок мільйонів у нашій країні пенсіонерів, колишніх радянських громадян. Дуже любить наш Президент і платить їм пенсію. Вони відповідають йому взаємною любов’ю і платять довірою. В оселях пенсіонерів обов’язково є телевізор, часто не один. Пенсіонер любить свій телевізор. Він пам’ятає його ще малюком, чорно-білим, з перешкодами і шиплячим звуком. Він стукав по ньому кулаком. Телевізор виріс на його очах перетворився в кольорового красеня.

При телевізорі завжди щось є. Стілець, табуретка, інвалідне крісло, диван, розкладне ліжко. Все це — робоче місце пенсіонера. Так, пенсіонер має у своєму житті всякі справи. Але основне його призначення — дивитися телек. Отлучи його від телека — він помре, однозначно. Це — його робоче місце. Особливо підкреслю — теж високооплачуване.

А ви як хотіли? Дарма витріщатися на всю цю кадриль, що мелькає в чарівному дзеркалі? Щогодини споглядати самого Президента? Це дорогого коштує. Ви думаєте, вам це безкоштовно дають? На кожне телевізійне місце ЖКГ щомісяця виписує рахунки. Ви повинні їх отримувати і платити.

Хай живуть російські олігархи, слава Президенту, капіталізму — ура.