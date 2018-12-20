В Італії знайшли останки найдавнішого динозавра Юрського періоду

Це перший відомий динозавр даного періоду.



Палеонтологи знайшли останки великого хижого четырехпалого динозавра в досить незвичному місці – в італійських Альпах. Про це у середу, 19 грудня, повідомив Naked Science з посиланням на журналі PeerJ.

Вчені стверджують, що нещодавно ідентифікований ящір, що отримав назву Saltriovenator zanellai, жив близько 200 млн років тому. Це перший відомий динозавра Юрського періоду, виявлений на території сучасної Італії. Також це відкриття дозволяє стверджувати про несподівано ранньому появі м’ясоїдних ящерів. Раніше вважалося, що великі динозаври з’явилися тільки в середині Юрського періоду – близько 180-170 млн років тому, а до цього часу ящери були порівняно невеликими.

За оцінками фахівців, вік динозавра, останки якого були знайдені палеонтологом-любителем Анджело Занеллой, налічує всього 24 роки. При цьому Saltriovenator zanellai важив 1,3 тонни, був сім метрів в довжину і приблизно три метри у висоту. Це дозволяє стверджувати, що ящір мав величезні розміри не тільки за мірками свого часу, але й усього Юрського періоду.

Крім іншого, вчені уважають його якимсь “втраченим ланкою”, що об’єднує найдавніших динозаврів – цератозавров, дилофозавров і аллозавров – з усіма іншими хижаками Мезозою. Такий висновок вони зробили виходячи з того, що за зовнішністю він нагадував древніх ящерів, проте мав лише три пальці на передніх лапах.

Вивчивши останки, археологи прийшли до висновку, що тіло динозавра виявилося в море, де його добряче покусали морські мешканці. Потім, при формуванні Альп 30 млн років тому, його останки піднялися на поверхню.

Багато з 132 кісток були фрагментовані, але цього вистачило, щоб визначити, що у динозавра було чотири пальці, як і у всіх відомих цератозавров. У більш древніх ящерів, таких як герреразавр, було по п’ять пальців, але в ході еволюції їх “мізинець” був загублений, а потім та ж доля спіткала і “безіменний” – у знаменитих аллозавров і тиранозаврів вже по три пальці на лапі.

Це відкриття відповідає на давнє питання про те, як саме птахи і трипалі динозаври втратили два “зайвих” пальця. Зокрема, лапи Saltriovenator zanellai підтверджують, що найдовший палець птахів і хижих динозаврів був аналогом вказівного, а не середнього пальця, як вважалося раніше.