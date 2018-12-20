В аеропорту Гатвік призупинили польоти: названа причина

Аеропорт також приніс вибачення пасажирам

Лондонський аеропорт Гатвік тимчасово припинив роботу після того, як в її повітряному просторі були помічені два безпілотника.

Відзначається, що літальні апарати були помічені близько злітно-посадкової смуги.

Всі прямують до Гатвік літаки відправлені на посадку в сусідні аеропорти.

“Після повідомлень про двох дронах, що літали над аеродромом аеропорту Гатвік, нам довелося призупинити польоти, поки це розслідується”, – йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в Twitter.

Аеропорт також приніс вибачення пасажирам, але додав, що головним пріоритетом є безпека.