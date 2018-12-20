США захотіли провести міжнародну операцію проти Росії в Чорному морі

41 американський сенатор вніс на розгляд у верхню палату парламенту США законопроект про проведення в Чорному морі міжнародної операції проти Росії. Документ опублікований на сайті одного з його творців, сенатора-республіканця Рона Джонсона.

Наголошується, що США і їх союзникам необхідно оперативно відповісти Росії «сильними і рішучими діями» в Керченській протоці. Для цього пропонується організувати міжнаціональну операцію зі свободи судноплавства в Чорному морі в поєднанні із забороною будівництва трубопроводу «Північний потік-2».

Також у документі зазначено, що Сполучені Штати повинні збільшити поставки летального зброї на Україну, особливо для розширення її морських можливостей.

19 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинованонсировал спробу нового проходу військових кораблів ВСУ через Керченську протоку. За його словами, така дія принципово для Києва, оскільки «якщо ми зупинимося і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря». У Москві відповіли, що слова Турчинова можуть бути розцінені як зізнання в підготовці чергової провокації.

25 листопада прикордонне управління ФСБ Росії затримало в районі Керченської протоки три кораблі Військово-морських сил України — катера «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», які перетнули російський кордон, не реагували на вимоги зупинитися і почали небезпечне маневрування. У Москві дії української сторони назвали провокацією. Було порушено кримінальну справу про порушення державного кордону, 24 українських моряків, які перебували на борту трьох кораблів, заарештовані на два місяці.