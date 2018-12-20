Холдинг Ахметова купить агрокомпанію в Київській області

Антимонопольний комітет України дозволив агрохолдинг HarvEast купити компанію «Агро-холдинг МС». «Надано дозвіл компанії Harveast Holding Limited (р. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій компанії Agrotime Invest Limited (р. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», — сказано в повідомленні АМКУ.

Компанія «Агро-холдинг МС» належить кіпрській Agrotime Invest Limited і займається вирощуванням зернових і технічних культур. Земельний банк агрокомпанії складає понад 25 тисяч га у Київській та Житомирській областях. Власник — Юрій Карасик.

Акціонерами холдингу HarvEast є групи «СКМ» Ріната Ахметова і «Смарт-холдинг» Вадима Новинського. Холдинг створений на базі аграрних підрозділів «ММК імені Ілліча» (Маріуполь).

Раніше повідомляв, що за дев’ять місяців 2018 року підконтрольна Ахметову компанія «ДТЕК Енерго» отримала майже 3,4 млрд гривень чистого прибутку.

Крім того повідомлялося, що компанія DTEK Holdings Limited Ахметова викупить акції (squeeze-out) ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», скориставшись правом домінуючого контрольного пакету.

Нагадаємо, Ахметов піднявся на 276-е місце із 282-го в рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg.

Також повідомлялося, що Україна щорічно втрачає до 750 млн євро податків через сумнівні схеми щодо запобігання їх сплати, в яких беруть участь, в тому числі і структури Ахметова.