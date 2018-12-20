Екс-глава фіскальної служби Продан живе в шикарній квартирі сестри-продавчині

Журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бигусом» знайшли закордонну нерухомість, елітні автомобілі і бізнес колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, які за версією слідства, він оформляв на своїх довірених осіб

Як повідомляв SKELET-info, колишній чиновник підозрюється в незаконному збагаченні на суму 86 мільйонів гривень. За даними слідства, саме на ці гроші Продан придбав для особистого користування об’єкти нерухомого майна за кордоном, автомобілі та власне бізнес.

Солом’янський районний суд Києва обрав у якості запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки 4 грудня. За Продана вступилося 11 народних депутатів.

У декларації у Продана вказана 110 кв. м, квартира в Києві, вартістю в $180 тисяч. Вона була оформлена на наступний день після переїзду Продана в столицю на мешканку Вінницької області, Валентина Когут. В ході слідства з’ясувалося, що вона є сестрою Мирослава Продана, живе в Могилів-Подільському і працює на місцевому ринку. Коментувати шикарну квартиру в Києві Валентина відмовилася.

Продан заявив, що його сестра з чоловіком можуть дозволити собі таку квартиру, так як вони мають магазин та виробництво тротуарної плитки в Могилів-Подільському. А квартиру купили синові, який отримав місце в гуртожитку, бо в неї переїхав сам чиновник.

Ще одним довіреною особою є Максим Павицький, кум Продана, який придбав будинок в 450 кв. м в селі Стоянка поруч біля генерального прокурора Юрія Луценка. У підтвердженої керівником САП Назаром Холодницким листуванні Продана і Павицкого, мова йде про ремонтні роботи в новому будинку, де будівництвом керувала дружина Продана.

Продан виправдовується, заявляючи, що його дружина є дизайнером і просто консультує одного сім’ї в питаннях інтер’єру будинку.

Так, будинок коштує близько $500 тисяч, але за деклараціями, кум Павицький заробив за останні 20 років лише 480 тисяч гривень. Навіть якщо додати заробіток його дружини в 170 тисяч гривень, то потрібна сума ніяк не сходиться.

Крім заміського будинку Павицький придбав для Мирослава Продана ще й дві турецькі вілли у місті Бодрум, що випливає з уже згаданої листування. У ній були присутні фотографії будинку, що допомогло слідству виявити, які саме вілли були придбані.

В матеріалах кримінальної справи згадується компанія «МАВІ Бодрум», яка займається продажем елітних вілл в Бодрумі. За фотографіями слідство виявило дві куплені Павицким вілли з комплексу Villas LA Yalikavlak. Кожна вілла має 5 спалень. Також вона обладнана басейном, садом з видом на Егейське море і гори, і гаражем для 3 автомобілів. Кожна вілла оснащена лаунж-зоною і турецькою лазнею.

Повідомлення в месенджері Телеграм підтверджують покупку Павицким саме для Продана квартири у Вінниці по вулиці Чорновола. Вона належить житлового комплексу «Набережний Квартал 2».

«ТЦ Набережний» належить Максиму Павицькому, який інвестував у будівництво та отримав майже 3 тис. кв. м нежитлових приміщень. Слідство стверджує, що гроші були отримані від Продана. Співвласник фірми ТОВ «ТЦ Набережний» Сергій Остапенко відмовився коментувати справу і втік від журналістів.

У деклараціях Продана також зазначено три орендованих автомобілі: Mercedes GLE 350-D 2017 р в і дві Toyota Land Cruiser 2008 і 2017 років випуску, які на ринку коштують близько $200 тисяч. Оренда даних автомобілів коштує $30 тисяч на рік, що в три рази тричі перевищує заробітну плату Продана. А фірма ТОВ «Антей авто», у якій він орендує автомобілі, на момент покупки належала Юрію Ларіну, одному Максима Павицкого. Ларін також відмовився коментувати журналістське розслідування.

У той же час в декларації Продана не значаться витрати на оренду автомобілів, а під час спроб журналістів орендувати у фірмі «Антей авто», персоналу або не було на місці, або вони відмовлялися говорити.

Як повідомляв SKELET-info, сам Продан спростував інформацію про придбання ним в Туреччині курортного комплексу, а 5 вересня він подав у відставку за власним бажанням.