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У Києві Святослав Вакарчук припаркував свій Range Rover на пішохідному переході

20.12.2018

В Киеве Святослав Вакарчук припарковал свой Range Rover на пешеходном переходе

Співак та потенційний кандидат в Президенти України Святослав Вакарчук порушив правила паркування в Києві.

16 грудня автомобіль Range Rover з номером АА 5009 ІХ, який належить Святославу Вакарчуку, був помічений припаркованим на пішохідному переході на Кловському узвозі, 7 біля ресторану «Bigoli«.

«Товариші, якщо можна, передайте, будь ласка, одному з потенційних кандидатів у президенти, з пафосом рассказывающему нам про мораль за результатами навчання в заморських вузах, що паркувати ренж АА5009ІХ на пішохідному переході не можна», — написав на свій сторінці в Facebook Артем Нікіфоров.

В Киеве Святослав Вакарчук припарковал свой Range Rover на пешеходном переходе
В Киеве Святослав Вакарчук припарковал свой Range Rover на пешеходном переходе
В Киеве Святослав Вакарчук припарковал свой Range Rover на пешеходном переходе

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