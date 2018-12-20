«Шоколадний» прокурор Олег Жученко: дах криміналітету, наркобарон і захисник одноруких бандитів. ЧАСТИНА 2

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: «Шоколадний» прокурор Олег Жученко: дах криміналітету, наркобарон і захисник одноруких бандитів. ЧАСТИНА 1

Буквально нещодавно наш герой влип у черговий скандал. Сталося це завдяки його підлеглим, які злили журналістам інформацію про лотерейному бізнесі шефа.

Так, стало відомо, що прокурор Одеської області через підставних осіб є власником мінімум шести лотерейних закладів в Одесі і ще чотирьох – у області. Саме тому Олег Жученко наклав «вето» на перевірку гральних закладів у регіоні. Обласний прокурор настільки оборзів, що навіть ні від кого не приховує, що володіє цими «казино».

«Лотерейний бізнес Жученко налічує щонайменше десять закладів. Шість з них у самій Одесі і ще чотири – в області. Цим бізнесом він володіє через близьких та родичів і це легко перевірити», – говорить колега прокурора.

За його словами, чистий прибуток такого бізнесу може становити від 70 до 110 тисяч доларів США в місяць. Крім того, Олег Жученко «кришує» ще ряд гральних закладів, у результаті 60% виручки всіх одеських «Лото-маркетів», «Національних лотерей», ігрових автоматів та інших підпільних казино йде особисто в руки прокурору Одеської області.

Заробляти Жученко не гребує ні на чому. Так, облпрокурор додатково покриває ще й контрабанду, і торгівлю наркотиками.

«Основна частина наркотиків потрапляє в Україну через Одесу. Тут налагоджені потоки і канали. Звичайно, беруть участь у розподілі прибутку практично всі зацікавлені контролюючі органи. Але «кришує» наркотрафік по лінії правоохоронців саме Жученко», — говорить колега облпрокурора. За словами співробітника прокуратури, у сферу неформальних повноважень Олега Жученко також входить стежити за тим, щоб в області не було «заїжджих» наркодилерів. Крім того підлеглий відкритим текстом говорить, що Жученко і сам не проти частенько понюхати коксу.

Наостанок не можна не згадати справу щодо загибелі одеситів у Будинку профспілок. Воно досі не розслідувана прокуратурою. Правда, після того, як активісти влаштували Жученко кілька прокурорських Майданів з вимогою або покарати винних, або піти у відставку, той викинув небувалий фінт — звинуватив у трагедії небіжчика.

Так, Жученко підписав текст повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 294 КК України, депутата Одеської облради від Партії регіонів В’ячеслава Маркіна, який помер ще 3 травня 2014 року. Ми, звичайно, не беремо на себе право засуджувати чи когось виправдовувати, можливо, Він і був винен, а можливо, адже і немає… Хто тепер доведе, коли людини немає? Але як би там не було, хіба ви вірите, що лише один чоловік був винен у такої масштабної трагедії? Чому Жученко не знайшов інших фігурантів справи? Так, тому що на небіжчика звалити простіше, ніж займатися реальним розслідуванням. І коли ж їм займатися, якщо у Олега Дем’яновича вистачає часу лише на те, щоб дбати про свій добробут?

Фуа-гра на прокурорську зарплату

Олег Жученко живе на широку ногу, при цьому декларує тільки зарплату і є єдиним годувальником у родині. Проживає законник з дружиною і дочкою. Дружина прокурора – безробітна любителька селфи з накачаними губами, її сторінки у соцмережах до нещодавно рясніли «качечками» у фас і профіль. Але як тільки журналісти розповсюдили фото блондинки, та вичистила практично всі знімки і зникла з соцмереж.

Жученко Ольга

Жученко Ольга





У 2017 році Олег Жученко задекларував 648 тис. 292 грн. заробітної плати. Правда, трохи пізніше подав уточнюючу декларацію вказав у ній суму трохи менше — 200 тис. 952 грн. Крім цього Олег Жученко отримав подарунок від мами в сумі 810 тис. грн. В заначці у прокурора 11 тис. дол. і 322 524 тис. грн., і природно цінний подарунок мами. В банку у Олега Жученко зберігаються цілих 10 євро, 1 851 тис. дол. і 138 тис. 476 грн.

Прокурору належить земельна ділянка площею 800 кв. м. на Вінниччині. У 2017 році Олег Жученко обзавівся одеської квартирою (93,6 кв. м). У декларації не зазначено, придбана чи отримана в подарунок. Але стало відомо, що виділила житло одеська мерія.

Незважаючи на це прокурор безоплатно орендує в Одесі ще одну квартиру площею 160,6 кв. м у якогось Миколи Трофименка.

Примітно, що до того, як перебратися в курортну зону Одеси, в 2015 році Жученко з сім’єю також безоплатно мешкав у квартирі площею 106 кв. м, що належить якомусь Олексію Поворозюку. При цьому він вказував, що прописаний у гуртожитку КП «ЖКС «Фонтанський».

Автомобіль у прокурора непоказний — BMW-520 2010 р. в., придбаний в 2016 році за 625 тис. 000 грн. Правда, активісти викрили Жученко в тому, що той їздить на дорогому «Лексусі». Але прокурор заявив, мовляв, машина службова. Ось тільки довести цього не зміг.

Незважаючи на мізерність доходів Олег Жученко завсідник дорогих одеських ресторанів. Він віддає перевагу виключно фуа-гра, чорну ікру і французькі вина по кілька тисяч доларів за пляшку.

Однак пояснювати, як йому вдається жити не коштами, прокурор не поспішає. Більш того Олег Жученко прийшов в сказ від питання журналістів про те, звідки у нього любов до розкоші.

Мабуть, успадкував Олег Жученко тягу до позолоти і численних картин у Віктора Пшонки. Але одеський законник навіть переплюнув побіжного генпрокурора. Адже у нього сяє золотом не тільки будинок, але і вся облпркуратура. Позолочені ручки, різьблені стільці, на стінах розвішані картини, на підлозі — килимові доріжки. Не вистачає, хіба що, яєць Фаберже. Як допомагає, наприклад, картина із зображенням Богдана Хмельницького, що висить на стіні в залі засідань обласної прокуратури у розкритті злочинів — невідомо. З подібними запитаннями кореспондент «Мегафона» звернувся безпосередньо до головного прокурора області Олега Жученко.

«Ви що, пропонуєте їх познімати? Якщо це зробити — то витратитися більше грошей на закупівлю інших речей, ніж буде виручено від продажу цих. Це зроблено ще в 2000-них роках. Нічого нового за ці роки не закуплено. Це пам’ятка архітектури, тому воно в такому стилі. Відповідати за ці дії — це питання просто безглуздий», — заявив Жученко.

У Жученко все в шоколаді

І так, як вже було зазначено, своєю стрімкою кар’єрою Олег Жученко вдячний тоді ще меру Вінниці Володимиру Гройсману та зв’язків папи-прокурора. Зараз же у нього більш впливові покровителі — сам Гарант. Як стверджує політтехнолог Олег Постернак, заступництво сина президента Олексія Порошенка – єдиний фактор, який стримує відставку Олега Жученко з посади одеського облпрокурора, адже косяків за законником водиться цілий оберемок.

«Жученко і Олексій Порошенко знайомі ще з Вінниці. Там нинішній керівник одеської обласної прокуратури працював слідчим в Ленінському районі, а потім очолив прокуратуру Літинського району. Джерела SKELET-info повідомляють, що тільки дружба Жученко з сином президента дозволяє молодому прокурора поки що залишатися на посаді. Як би Жученко не намагався переводити стрілки за провали у своїй роботі, відповідати рано чи пізно за відсутність результатів йому доведеться. Чого тільки варта його спроба підіграти активістам, коли він разом з ними заходив в Одеську міськраду з вимогами викликати президента в місто. Це що за така нова форма роботи обласного прокурора – проникати в міськраду», — каже політтехнолог Олег Постернак.

Відзначимо, що в 2017 році прокурор Одеської області Олег Жученко отримав чин державного радника юстиції 3 класу, який відповідає генеральському званню. Такий указ до Дня незалежності України підписав президент Петро Порошенко. «Присвоїти класний чин державного радника юстиції 3 класу: Дунасу Тарасу Омеляновичу, прокурору Миколаївської області; Жученко Олегу Дем’яновичу, прокурору Одеської області», – йдеться в документі. Хіба це не доказ вищесказаного?

На жаль, до тих пір, поки Гарант буде продовжувати «кришувати» вінницьких викормишів за типом Олега Жученко, і закривати очі на весь безлад, який твориться їх руками, країна так і буде потопати в корупції, а на місцях будуть правити кримінальні авторитети.

Валерія Романова, для

«Шоколадний» прокурор Олег Жученко: дах криміналітету, наркобарон і захисник одноруких бандитів. ЧАСТИНА 2 оновлено: Грудень 20, 2018 автором: creator