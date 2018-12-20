В Швейцарії ще на рік заморозили активи Януковича

Федеральна рада Швейцарії прийняв рішення продовжити арешт активів побіжного президента України Віктора Януковича і його оточення ще на один рік. Про це у своєму Twitter повідомило посольство Швейцарії в Україні.

«19 грудня Федеральна Рада ухвалила рішення про продовження на один рік превентивного заморожування активів президента-втікача Віктора Януковича і його оточення», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що метою цього рішення є підтримка правового співробітництва між Швейцарією та Україною.

Санкції проти Януковича діють з 2014 року. Щорічно Федеральна рада Швейцарії продовжує заходи щодо заморожування всіх активів Януковича, які знаходяться в країні, а також інших фізичних осіб з України, які, ймовірно, з ним пов’язані, на один рік. В країні відзначають, що «мова йде про активи вартістю приблизно 70 мільйонів швейцарських франків», однак не вказується, про чиї саме активи йде мова.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Печерський районний суд зняв арешт з грошей оточення Януковича. А до цього суд залишив без задоволення позовні вимоги Олександра Януковича до Національного банку України.

Крім того, протягом 2016-2017 років близько двох мільярдів гривень були зняті з депозитів «Всеукраїнського банку розвитку» сина Януковича, Олександра, через касу «Міжнародного інвестиційного банку» Петра Порошенка. При цьому сам банк заробив на операціях близько 20 мільйонів «комісійних».