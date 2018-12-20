У нідерландському коледжі переслідувач застрелив ученицю

Дівчина познайомилася з ним у Мережі.



У нідерландському місті Роттердам на території коледжу відбулася стрілянина, в результаті якої була застрелена 16-річна дівчина. Про це у середу, 19 грудня.

“Хумейра Оз була атакована на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські заарештували 31-річного чоловіка, який імовірно турка. За словами однокласниць, дівчина розлучилася з ним деякий час назад і скаржилася на те, що він погрожував їй. З-за цього в школу дівчину супроводжував батько.

Поліція підтвердила, що вона знала підозрюваного, але не повідомила ніяких подробиць.

Дівчина познайомилася з підозрюваним у Facebook два роки тому. Через рік сім’я подала скаргу на чоловіка, і він нещодавно отримав дворічний тюремний термін. Прокурори підтвердили, що підозрюваний нещодавно був засуджений і перебував під наглядом.