Повінь – зміна системи

Menu
Close

У нідерландському коледжі переслідувач застрелив ученицю

20.12.2018

В нидерландском колледже преследователь застрелил ученицуДівчина познайомилася з ним у Мережі.

У нідерландському місті Роттердам на території коледжу відбулася стрілянина, в результаті якої була застрелена 16-річна дівчина. Про це у середу, 19 грудня.

“Хумейра Оз була атакована на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські заарештували 31-річного чоловіка, який імовірно турка. За словами однокласниць, дівчина розлучилася з ним деякий час назад і скаржилася на те, що він погрожував їй. З-за цього в школу дівчину супроводжував батько.

Поліція підтвердила, що вона знала підозрюваного, але не повідомила ніяких подробиць.

Дівчина познайомилася з підозрюваним у Facebook два роки тому. Через рік сім’я подала скаргу на чоловіка, і він нещодавно отримав дворічний тюремний термін. Прокурори підтвердили, що підозрюваний нещодавно був засуджений і перебував під наглядом.

Читайте також:   Напад на Росспівробітництво в Києві неприйнятно, вважають в Євросоюзі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *